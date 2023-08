Gyarapodnak a felháborító rendőrellenes támadások Franciaországban

Egy 16 és 17 éves kiskorúakból álló francia bűnbanda betört a fővárosban egy rendőr lakásába, és a gyanú szerint elvitte onnan a szolgálati fegyverét – számolt be róla a V4NA hírügynökség a Le Parisien nevű lapra hivatkozva. A tolvaj tinédzserek nem vesztegették az idejüket, a gyanú szerint az év eleje óta hat betöréses lopást követtek el a főváros 17. és 19. kerületeiben, valamint a Párizs környéki Hauts-de-Seine megyei Nanterre-ben és a Seine-Saint-Denis megyében lévő Pantin városában is.

Az egyik áldozatuk egy rendőr volt, akinek az esetet követően a 19. kerületben lévő lakásából eltűnt a szolgálati fegyvere tizenöt tölténnyel együtt, amelyeket az ágya alatt tartott.

Lapértesülések szerint a rendőr meglepődött, hogy a lakásban lévő elektronikai eszközöket nem lopták el a betörők, csak a pisztolynak veszett nyoma a töltényekkel együtt.

Az egyik elkövetőt a biztonsági kamera buktatta le, a nyomozók felismerték a fiatalt a felvételeken, akinek már korábban is meggyűlt a baja a hatóságokkal hasonló bűncselekmények miatt. A gyanúsított telefonhívásai segítségével hamar lefülelték a tettestársait is, egyikük őrizetbe vétele idején is azt az Apple okosórát viselte, amit korábban lopott el egy lakásból. A házkutatás során megtalálták a bűncselekmény során viselt ruháikat, de a rendőr pisztolya egyelőre nem került elő.

Ezzel azonban még nincs vége a közelmúltbeli franciaországi rendőrellenes támadásoknak, a második legnagyobb francia városban, Marseille-ben egy férfi egy utcakővel támadt rá egy rendőrre, méghozzá a kapitányság épülete előtt.

A Le Figaro nevű lap értesülései szerint az eset augusztus 11-re virradó éjjel történt, amikor egy késsel felfegyverkezett, harmincas éveiben járó férfi megpróbált bejutni a rendőrkapitányság épületébe, ahol egy szolgálatban lévő rendőr felszólította, hogy álljon meg. A férfi azonban nem hallgatott rá, a rendőr felé fordult, és egy utcai kockakővel fejen ütötte az egyenruhást. A kapitányságon tartózkodó többi rendőr gyors beavatkozásának köszönhetően a támadót hamar letartóztatták, mint kiderült, mintegy húsz korábbi bűncselekmény miatt szerepelt a bűnügyi nyilvántartásban. A cikkből az is kiderült, hogy az elkövető pszichiátriai zavarban szenved, a sérült rendőrt kórházba szállították.

A rendőröket fenyegető veszélyekre még 2021-ben a Le Monde nevű lap világított rá.

Cikkük szerint két évtized alatt több mint a duplájára nőtt az ellenük elkövetett erőszakos cselekmények száma. Naponta több mint 85 közhatalommal rendelkező személy elleni erőszakos cselekményt regisztrálnak országszerte, ám mivel nem jelentenek be minden esetet, a valós szám ennél feltehetően magasabb. A helyzet a fővárosban a legrosszabb, itt 2020-ban 2916 esetet jegyeztek fel, ami az országos adat 10,8 százaléka és naponta nyolc támadást jelent.

A második helyen a Párizzsal szomszédos, zömében muszlimok lakta Seine-Saint-Denis megye áll 2292 esettel, a harmadik pedig a Franciaország északi részén lévő Nord megye 1298 rendőrellenes támadással, derült ki a lap által közzétett adatokból. A Le Monde arról is beszámolt, hogy míg 2000-ben országszerte összesen 13 392 rendőrellenes támadást regisztráltak, addig 2020-ra ez a szám több mint a kétszeresére, 31 257-re nőtt. A rendőrök ellen irányuló támadások azóta is mindennaposak a franciáknál, rendszeresen esnek a bűnelkövetők áldozatául.