Lavrov: Nukleáris háború fenyeget

Az Egyesült Államok és a NATO-országok továbbra is táplálják az ukrajnai konfliktust azzal, hogy fegyvereket és lőszereket szállítanak a kijevi vezetésnek – erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a kedden Moszkvában megrendezett XI. nemzetközi biztonsági konferencia megnyitóján. Figyelmeztetett:

Ukrajna fegyverekkel való ellátása a nukleáris hatalmak közvetlen összecsapásához vezethet.

Lavrov azt követően nyilatkozott az Ukrajnába irányuló nyugati fegyverekkel kapcsolatban, hogy hétfőn az Egyesült Államok újabb, 200 millió dollár értékű biztonsági segélyt jelentett be. A támogatás egyebek mellett légvédelmi lőszereket, tüzérségi lőszereket és aknamentesítő berendezéseket tartalmaz. Washington továbbá kiegészítő költségvetésen is dolgozik Kijev számára – számolt be a Reuters hírügynökség amerikai tisztviselőkre hivatkozva.