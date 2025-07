Külföldi katonákat vet be Kijev a frontvonalon

Szumi térségében több olyan egység is megjelent, amelyek kolumbiai állampolgárokból állnak. Ez nem csupán a rádiólehallgatások alapján ismert, hanem a terepen is találtak holttesteket, amelyek ezt megerősítik. Nem egyszerűen kisebb réseket tömnek be velük a fronton, hanem jelentősebb szerepet játszanak a védekezésben