Nem, most már nem elégedett meg, hogy Szentpétervárig meneküljön, hanem egy űrhajón elhagyta a bolygót is. Csak eddig titokban tartották az oroszok, de a brit tudósok hülyeségével fej fej mellett befutó brit titkosszolgálatok csak most jöttek rá erre a megdöbbentő tényre. Putyint lőtték ki a világűrbe. Hogyan tudták ezt eddig titokban tartani? Egyszerű, előre felvett üzeneteket, tanácskozásokat sugároztak, illetve Putyin helyett a hologramja volt jelen egyes eseményeken. Miért hagyta el a bolygót? Mert az oroszok már annyira éheznek, hogy ezt már nem tudják tovább titkolni, a boltok polcai üresek. És ha ez nem lett volna elég, amióta nincsen McDonald’s Oroszországban, minden gyermek éhen hal, krónikus műanyag burger hiányban.



Miért várt ilyen sokáig Putyin ezzel az űrrepüléssel?

Tudják milyen nehéz mosógépchipekből űrhajót építeni? Először is ott van a gravitáció, ami lassan elfogy, meg a centrifugális erők… Na ebben, mármint a centrifugában, a mosógépchipek erősek egyébként. Ezért is alkalmas az űrhajózásra is.

De volt még egy probléma, amivel nem tudtak mit kezdeni az orosz tudósok, ugyanis nem volt rádió az űrhajóban. Na már most ugye azt mindenki, még a vidéki városi polgármesterek is tudják, hogy egy valamirevaló űrhajóban lennie kell rádiónak, hogy meghallgassa az elnök a híreket, illetve az amerikai zenekultúrával mindig tisztában legyen.

De amikor megoldották a chipek és a rádió problémáját, akkor jött csak a feladat legnehezebb része, ugyanis Putyin tavaly legalább hétszer halt meg, és az ilyen legyengült szervezet rosszul viseli az űrutazást.

Tehát előbb fel kellett támasztani (megjegyzem: Putyin előtt ez csak pár embernek sikerült), majd miután ez megvolt, rá kellett edzenie erre az utazásra. Jaj, mit beszélek, utazás, dehogy is, ez menekülés volt, mert megijedt a kicsit suta, csetlik-botlik, de aranyosnak sem mondható gonosz bácsitól.