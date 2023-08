Szergej Lavrov: A Nyugat újra átverné Oroszországot

Az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesek béketerve nem a tényleges béke előmozdítását hivatottak elérni, csak időt akarnak nyerni vele Kijevnek – fogalmazott Szergej Lavrov a The International Affairs lapban szombaton megjelent interjújában.

A probléma, hogy Washingtonnak nem áll érdekében befejezni a konfliktust, hivatalosan deklarált céljuk, hogy stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra

− vélekedett az orosz külügyminiszter. Lavrov az augusztus eleji, szaúd-arábiai békefórumra és az ott ismételten megfogalmazott tízpontos ukrán békeformulára reagálva elmondta, Moszkva álláspontja szerint jelenleg nincs lehetőség a tárgyalások megkezdésére. Ezt azzal indokolta, hogy a Nyugat csupán trükközni próbál az egyeztetésekre való felhívással, ezzel csak időt nyernének Kijevnek, hogy átcsoportosítsa egységeit és további lőszereket és fegyvereket tudjanak biztosítani a háború sújtotta ország haderejének. Az orosz tárcavezető ezzel kapcsolatban a minszki megállapodások és béketárgyalások példáját hozta fel.

A háború kitörését követően Angela Merkel korábbi német kancellár és Francois Hollande volt francia miniszterelnök is elismerte: a nyugati hatalmaknak eszük ágában sem volt 2014-et követően, a minszki formátum keretein belül megegyezniük Oroszországgal, a tárgyalások látszatát csak azért tartották fent, hogy fel tudják készíteni Ukrajnát egy esetleges teljes körű konfliktusra.

Borús jövő

Lavrov a történelmi tapasztalatokra hivatkozva arról is beszélt, hogy Ukrajnára zord jövő vár a konfliktus további elhúzódásával.

Minél tovább tartanak a fegyveres összecsapások, annál kevesebb kedvük lesz a nyugati befektetőknek hozzájárulni az ország háború utáni újjáépítéséhez, és annál gyengébb lesz a hitük abban, hogy Ukrajna sikeres lesz a harctéren, vagy hogy képes lesz bármilyen formában megőrizni államiságát

− vélte az orosz külügyminiszter. Ahogy arról lapunk is beszámolt, már az amerikai hírszerzés is kételkedik abban, hogy a régóta várt ukrán ellentámadás el fogja érni céljait. A most már Washingtonban is nyugtázott ukrán sikertelenség oka a jól kiépített orosz védelemben keresendő – írta az oroszpártisággal nem vádolható The Washington Post amerikai lap a napokban.

Lavrov szerint a nyugati vezetők ígérete, miszerint a végsőkig kitartanak Ukrajna és Volodimir Zelenszkij mellett, az eddigi tapasztalatok alapján csak retorika. A tárcavezető többek közt az amerikaiak kaotikus afganisztáni kivonulását és az afgán kormány felé mutatott támogatás azonnali megszűnését hozta fel példaként álláspontja igazolására, mondván Washington csak addig áll egy-egy szövetségese mellett, amíg azt érdekei megkívánják.

Jobb lenne, ha ellenfeleink megértenék, hogy az Oroszországgal való konfrontáció hiábavaló, és civilizáltabb, azaz politikai és diplomáciai eszközökre térnének át

− zárta gondolatait Szergej Lavrov.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és a Dél-afrikai Köztársaságot tömörítő BRICS-csoport külügyminisztereinek tanácskozásán Fokvárosban 2023. június 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium sajtószolgálata)