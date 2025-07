Spanyol játékossal erősített az Arsenal – a kivásárlási ár mindent elmond

Martín Zubimendi érkezésével Mikel Arteta együttese nem csupán egy rendkívül intelligens és labdabiztos középpályást kap, hanem egy olyan játékost is, aki éveken keresztül a Real Sociedad vezére volt a pálya közepén. A spanyol játékos régóta az Arsenal célkeresztjében szerepelt, és az előző években több alkalommal is szóba került a neve a londoniakkal kapcsolatban, de eddig rendre maradt a nevelőegyesületénél. Most viszont igent mondott a kihívásra.

Az Arsenal 65 millió eurót sem sajnált Martín Zubimendi játékjogáért. Fotó: Arsenal FC/Facebok

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint az Arsenal aktiválta a Zubimendi szerződésében szereplő kivásárlási záradékot, amely 65 millió euróra rúgott. A játékos a 36-os számot fogja viselni az észak-londoniaknál.

A megegyezés több hónapos tárgyalássorozat és kivárás eredménye, hiszen Zubimendi eddig mindig hűséges maradt a Sociedadhoz – most azonban úgy érezte, itt az ideje a váltásnak.

A 26 éves középpályásnak minden bizonnyal fontos szerepet fog játszani a távozó Thomas Partey és Jorginho pótlásában. A középpályás a spanyol válogatottban is letette névjegyét: Luis de la Fuente szövetségi kapitány irányítása alatt meghatározó szereplője lett a nemzeti csapatnak, amellyel 2024-ben Európa-bajnoki aranyat ünnepelhetett.