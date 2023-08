Újabb orosz légicsapás miatt zúgtak a szirénák Ukrajna több részén

Oroszország légicsapássorozatot intézett Kijev és az ország más részei ellen vasárnap reggel – közölte az ukrán katonai kormányzat.

A Kijev irányába mozgó ellenséges célpontokat a légvédelmi erők semmisítették meg

– mondta Szerhij Popko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Az ukrán hadsereg beszámolója szerint négy cirkálórakétát lőttek le. Az egész ország területén több mint három órán át szóltak a légiriadók hajnalban.

A Reuters egyik szemtanúja szerint Kijev környékén robbanásokat hallottak, de áldozatokról vagy károkról nem érkezett jelentés.

Eközben az oroszok is arról számoltak be, hogy több ukrán drónt is lelőttek a területük felett, köztük a moszkvai régióban, amelyet az elmúlt hat éjjel folyamatosan célba vettek az ukrán drónok.