A dánok nem akarnak olyan országot, mint a svédeké

A héten a dán kormány új törvénycsomagot terjesztett elő, amely összesen 39 pontból áll, és célja a biztonságosabb dán társadalom megteremtése.

„Nem számít, hol él Dániában, és nem számít, hogy ki az illető, biztonságban kell éreznie magát, amikor kilép az ajtaján. Sajnos ma ez nem így van. Ma a különösen veszélyeztetett területeken csaknem minden harmadik lakos tapasztalt már bandabűnözést a szomszédságában” – mondta Mette Frederiksen dán miniszterelnök egy sajtótájékoztatón, hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Általánosságban ezek ugyanazok az intézkedések, amelyeket tavaly nyáron már egyszer előterjesztettek, de akkor a dán parlament nem fogadta el őket. Ezek között szerepelnek új bűncselekményi besorolások és szigorúbb büntetések, valamint olyan programok, amelyek célja a fiatalok eltávolítása a bandák környezetéből, emellett arra is kitérnek, hogy az elítélt külföldieket gyorsabban ki kell utasítani az országból, írja a Samnytt. A svéd hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy Mette Frederiksen arra is rámutatott: a dániai helyzet a növekvő bűnözés a bevándorlással hozható összefüggésbe.

„Volt idő Dániában, amikor nem volt szükségünk különösen kemény büntetésekre, mert nem volt ennyi bűnöző és bűncselekmény. Ilyen volt Dánia valamikor régen. Mi voltunk a világ legalacsonyabb bűnözési rátájú országa. És ezért nem volt szükségünk kemény büntetésekre” – fogalmazott a dán miniszterelnök, majd kiemelte:

Ez sajnos mára megváltozott, és ez a bevándorláspolitikához köthető. A bűnözés természete jelentősen megváltozott. Be kell látnunk, hogy az erőszakos bűncselekmények brutalizálódása, amit a statisztikákban látunk, etnikai hátterű.

Dániában 2022-ben 18 lövöldözést és négy gyilkosságot írtak a bűnbandák számlájára, ami elenyésző ahhoz képest, hogy a szomszédos Svédországban 391 lövöldözés és 62 haláleset köthető a bandákhoz.

Peter Hummelgaard dán igazságügyi miniszter azonban kijelentette:

Nem akarunk olyan helyzetet Dániában, mint amilyen Svédországban van. Sikerült sok bandatagot rács mögé juttatnunk. Ez jó, de még mindig nem elég

– mondta a sajtótájékoztatón, majd a bűnbandáknak is üzent. „Az üzenetem a bandáknak egyértelmű: nem engedjük, hogy terrorizáljátok az átlagembereket. Erős politikai szándék van arra, hogy lecsapjunk a bűnös tevékenységetekre, és a rendőrség a nyakatokban fog lihegni. Mindegy, hogy kicsaljátok az emberek pénzét vagy erőszakot alkalmaztok ártatlan dánok ellen.”

Borítókép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Forrás: Facebook/Mette Frederiksen)