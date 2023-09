Mégsem Biden lesz a demokraták elnökjelöltje?

Joe Biden kora, egyre látványosabb szellemi hanyatlása és az ellene felhozott korrupciós vádak egyre inkább aggasztják a demokratákat. A The Associated Press hírügynökség nemrégiben közzétett felmérése szerint az amerikai társadalom egyöntetűen túl idősnek tartja az újrainduláshoz, ráadásul elhibázott gazdaságpolitikája már azokat is elfordítja a demokratáktól, akikre eddig bizton számíthattak: a kisebbségi szavazókat.