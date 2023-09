Három ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem kedden hajnalban – írja a Reuters hírügynökség az orosz hatóságokra hivatkozva. Ezek közül kettőt a Moszkvai területtel határos Kalugai, illetve Tveri terület felett, egy harmadikat pedig a Moszkvai területen található Istrai körzet felett lőttek le, mintegy 65 kilométerre a fővárostól.

A légvédelmi erők kedden kora hajnalban leszedték a támadó drónokat, amelyek Moszkvát vették célba. A levegőben semmisítették meg őket a Kalugai terület és a Moszkvai terület Istra körzete felett

− idézte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármestert az orosz TASZSZ hírügynökség.

Az egyik drón roncsai megrongáltak egy épületet az Istrai körzetben, egy másik maradványai pedig Szobjanyin szerint a Tevri területen fekvő Zavidovo falura hullottak, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik hivatalos rezidenciája is található.

A hivatalos eseményeket a Kreml-palotában tartják, ám ezt leszámítva az államfőnek két másik rezidenciája is van, a most megtámadott helyen kívül a Novo-Ogaryovo-i birtokon is található egy számára fenntartott épület.

Az orosz hírügynökségek szerint kedden hajnalban mintegy ötven repülőjáratot kellett törölni vagy késleltetni a Moszkva körül található főbb reptereken.