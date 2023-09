2015-ben a párizsi támadásoknak is az volt az egyik legnagyobb tanulsága, hogy egyrészt másod-harmadgenerációsok, másrészt pedig frissen beérkezettek is részt vettek az akcióban. Tehát itt nem az a kérdés, hogy valaki egy hete érkezett Európába, vagy pedig már a szülei vagy a nagyszőlei is itt születtek. A kérdés az az, hogy az iszlám radikalizmus megtalálta–e őket, és képes volt–e a maga oldalára állítani ezeket a fiatalokat