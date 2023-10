Daniele Scalea az interjúban elmondta, hogy a legfrissebb adatokkal alátámasztott mű azt a célt szolgálja, hogy az emberek megismerhessék a tömeges migráció valós hatásait és eredményét, mely szerinte a népességcserét szolgálja, ezért is támogatja azt a baloldal is: „a tömeges és szabályozatlan bevándorlásnak nagyon magas a költsége társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt, különösen a középosztály és az alsóbb osztályok számára” − mondta. A könyv magyarázatot nyújt arra is, hogy

a neomarxista baloldalon miért tartják olyan fontosnak a multikulturalizmus projektjének megvalósítását, amely valójában egy etnikai cserét jelent.

Scalea ugyanúgy érvel, mint nemrégiben a brit belügyminiszter is: a korábbi menekültügyi szabályozás teljesen elavult, és jelenleg csak arra jó, hogy a jobb élet reményében elinduló gazdasági migránsok visszaéljenek a nemzetközi joggal. Statisztikák szerint a kontinensre érkezők csupán ötöde valódi menekült: „A probléma az, hogy a menekültügyi szabályok teljesen elavultak, mert az 1950-es és 1960-as években hozták létre őket, amikor a közlekedési eszközök teljesen mások voltak. Akkor, amikor elképzelhetetlen volt, hogy évente emberek milliói költözzenek egyik kontinensről a másikra. Manapság azonban ez a valóság.

Az elmúlt évben egymillió ember kért menedéket az Európai Unióban, ezeknek mintegy negyven százaléka kapott ténylegesen valamilyen védelmet, és ennek a negyven százaléknak kevesebb mint a felét ismerték el menekültként.

A negyven százalék másik fele, tehát a migránsok húsz százaléka részesül abban a kiegészítő védelemben, amit az Európai Unió talált ki. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek nem valódi menekültek, nem üldöztetés vagy háború elől menekülnek. Tehát az egymillió emberből, aki idejön és menedékjogot kér, csak húszszázalék az igazi menekült.

Az történik, hogy emberek százezrei, akik valójában gazdasági bevándorlók, kihasználják azokat a szabályokat, amelyeket a valóban üldözöttekenk hoztak létre

– érvelt Scalea.

Az olasz szakember esélytelennek látja a bevándorlók integrációját és asszimilációját is, mert a migránsok olyan városrészekbe költöznek, ahol a saját csoportjukat találhatják meg, és nem is érintkeznek az őshonos polgárokkal, ez pedig akadályozza az asszimilációt. Emellett Scalea kiemelte, hogy a bűnügyi statisztikákban a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények aránya is szélsőségesen magas.

Nem rendelkeznek a társadalmi kontroll vagy önmegtartóztatás azon formáival, amelyeket az a tény inspirál, hogy a felebarátod a nemzeted, valaki hasonlít rád, valaki, aki ugyanazt a vallást képviseli, mint te

− tartja a szerző.

A Közel-Kelet destabilizálódása is óriási problémát jelenthet Európára nézve, mert a térségbeli arab államok nem fogják befogadni a palesztinokat, akik között sok a terrorista vagy az olyan személy, aki szimpatizál a terrorista szervezetekkel:

Sokkal több ember fog jönni, azért is, mert az olyan országok, mint Egyiptom, az Öböl-országok, Jordánia, nem olyan naivak, mint az európai államok.

Nemcsak gazdasági és szociális okokból nem akarnak palesztin menekülteket, hanem azért sem, mert pontosan tudják, hogy ha tömegesen engedik be ezeket a személyeket, akik ugyanazok, akik a Hamászt választották, akkor az Iszlám Dzsihád harcosait is befogadják, és így tovább – vonja le a borús következtetést Daniele Scalea, aki egyúttal figyelmeztet arra is, hogy ez a folyamat a terroristák számának növekedéséhez vezethet Európa területén.

Borítókép: Daniele Scalea (Forrás: Alapjogokért Központ)