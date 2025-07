Hatalmas árvíz pusztít, egy egész családot sodort el a víz + videó

Legalább három eltűnt személyt keresnek a hatóságok az új-mexikói Ruidosóban, miután kedden, a heves esőzések következtében hirtelen árvíz alakult ki. Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálatának (NWS) jelentése szerint a Rio Ruidoso nevű folyó vízszintje elérte a hat métert – ami történelmi rekordnak számít.

Árvíz Új-Mexikóban: a Rio Ruidoso nevű folyó sártengerré változott

Fotó: - / UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

Hirtelen jött az árvíz és egy családot is elsodort

A helyi meteorológiai szolgálat információi szerint egy apát és két gyermekét is elsodorta az árvíz. A mentőalakulatok nagy erőkkel folytatják a kutatást az eltűnt család után. Az esetet követően a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, és a lakosságot óvatosságra intették. A folyó térsége továbbra is veszélyeztetett az esőzés miatt – számolt be róla a The Guardian.

Szerte a világon pusztítanak árvízek. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Texas államban legalább 25 ember életét vesztette egy pusztító árvíz következtében.

Borítókép: A heves esőzések miatt több helyen volt áradás Amerikában (Fotó: AFP)