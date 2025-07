Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Védelmi innovációval építjük tovább a jövő haderejét!

A tárcavezető emlékeztetett, hogy Magyarország 2016 óta következetesen fejleszti védelmi képességeit.

A NATO által elvárt, GDP 2 százalékát kitevő védelmi kiadásokat már a határidő előtt teljesítettük, és elfogadtuk Donald Trump javaslatát is a védelmi költségvetés további növelésére vonatkozóan. A költségvetés jelentős részét ma is fejlesztésekre és beszerzésekre fordítjuk. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a haderő-modernizáció sikeressége lehetővé teszi, hogy új, a szövetségi struktúrákon kívüli partnerekkel is aktívan keressük az együttműködést.

Ez a megközelítés megalapozza a nemzetközileg versenyképes és ellenálló magyar védelmi ipart

– zárta szavait.