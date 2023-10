Meglepő és döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Túl fáradt vagyok. Két kérdés egyszerre túl nehéz számomra ebben a szakaszban

– vallotta be az uniós csúcspolitikus, amikor egy újságíró kérdésére elfelejtett válaszolni.

Az elmúlt időkben több brüsszelita is elismerte, hogy nagyon fárasztó a belga fővárosban az élet, ezért jövőre már nem indulnak. Ilyen többek közt a magyargyűlölő Guy Verhofstadt, akiről megírtuk, hogy korrupciós botrányaiba bukhatott bele. És Vera Jourová is távozik Brüsszelből a hírek szerint, ő Von der Leyen egyik helyettese. A másik helyettese, Frans Timmermans már korábban bejelentette, hogy elmenekül Brüsszelből. Korábban a V4NA többrészes cikksorozatban mutatta be a Brüsszelben dőzsölő politikusokat, köztük Von der Leyent, Frans Timmermanst és a saját folyóparti luxusvilláját közpénzen felújító Guy Verhofstadtot is.

Ugyanakkor a mai napig kérdéses az is, hogy Ursula von der Leyen mit írt SMS-ben a Pfizer gyógyszeripari cég vezérigazgatójának, Albert Bourlának. A New York Times amerikai lap számolt be korábban arról, hogy a 35 milliárd eurós vakcinabeszerzésről a bizottsági elnök privát telefonjáról, egyszerű szöveges üzenetekben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával. Ilyen botrányokkal és ekkorra nyomással a vállukon nem is csoda, hogy a politikusok elfáradnak már az újságírói kérdések megválaszolásában is.

Borítókép: 2023. október 26-án és 27-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részt vesz az Európai Tanács ülésén. (Fotó: Dati Bendo)