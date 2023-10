Szijjártó Péter: Az Arab-öböl országain most nagyon sok múlik

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra töltött fel Thani bin Ahmed Al Zeyoudival, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelemért felelős államminiszterével együtt egy posztot.

„Most, hogy a világ figyelme Izraelre összpontosul, mindenki tisztába került az Öböl-menti arab országok fontosságával a regionális és a globális stabilitás tekintetében. Az Arab-öböl országain most nagyon sok múlik, a közel-keleti béke fenntartásában most kulcsszerepük van, ráadásul az európai gazdaság dinamizálásában is sokat segíthetnek, ezért Magyarország, mint ahogy eddig is, most is szorgalmazza az EU és az Öböl-országok még szorosabb együttműködését” − írja a politikus.

Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek kapcsolatait mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte, azokból mindkét fél sokat profitált, ezt erősítettük ma meg Thani bin Ahmed Al Zeyoudival, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelemért felelős államminiszterével

− tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)