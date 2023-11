Kellemetlen magyarázkodásba torkollt Daniel Freund válasza

Tette ezt annak ellenére, hogy az egyik legbiztonságosabb országról beszélt, ahol még Izrael-ellenes tüntetések sincsenek. Erre Schaller-Baross Ernő válaszolt, aki azt mondta

Freund úr, öt évig dolgozott a Soros alapítványnál és antiszemitizmusról beszél. Az ön zöld kormánya miatt, önöknél Németországban a zsidók nem mehetnek az utcára a tömeges migráció miatt. Ezt önök eresztették Németországra.

Majd a magyar képviselő önreflexió gyakorlatát javasolta a német kollégájának.

Freund azzal védekezett, hogy ő nem Soros-alapítványnál, hanem a Transparency Internationalnél dolgozott.

Mint ismert, a Transparency International egyik legnagyobb pénzelője a Soros-féle Open Society Foundations. Pár kattintással az interneten 2023-ban gyorsan utána lehet járni, hogy mennyi pénzt is adott az alapítvány a Transparency Internationalnek.

Még az Open Society Foundations honlapján is fent van, hogy egy adott évben egy adott „részleg” mennyi pénzt kapott. Világszinten összesen, csak tavaly több mint 2,7 millió dollárt költött el a Soros-alapítvány a Transparency International támogatására. De a linken meg lehet nézni pontosan, hogy a világon hova és mennyit adtak. Ezekből az adatokból is kiderül, hogy minimum súlyos dollár tízezrekről van szó minden évben minden helyszínen, amiből évente a levonások után is biztosan maradt elég pénz az ott dolgozók bérére is. Így, amit Freund állít, az minimum megkérdőjelezhetőnek minősül.