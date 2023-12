Az európaiak többsége egyetért a magyar állásponttal a fontos kérdésekben

Kutatásaink szerint az úgynevezett mainstream (baloldali-liberális) média üzenetei ellenére is abszolút európai többségi vélemény például az, hogy meg kell őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait. Ugyanilyen összeurópai konszenzus övezi a családvédelmet, a gyermekvállalás kérdését és azt is, hogy ezek támogatása sokkal fontosabbak a migráció ösztönzésénél. A magyar és az európai többség egy véleményen van továbbá abban, hogy az LMBTQ-propagandát és a szexuális tartalmakat az oktatásban távol kell tartani a gyerekektől. És – hogy mást ne mondjak – az ukrajnai háború fő kérdésében is egybecseng a magyar kormány és az európai többség álláspontja