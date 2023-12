Horváth József: Putyin üzent az ukrán népnek is

Vlagymir Putyin orosz elnök kicsit több mint négyórás évértékelőt tartott, amiben rengeteg témát érintett, és amiben állampolgárok által beküldött üzenetek is megjelentek a beszélgetés során. Az esemény „Az év eredményei”nevet viselte, ami egyszerre sajtótájékoztató és egyszerre nyílt vonal is volt, ahol élőben kérdezhették az oroszok Putyint.

Nyilvánvaló, hogy „előregyártott” kérdések is vannak a kérdések között, hiszen koreográfiája van az eseménynek, és ezt az oroszok várják is. Putyin pedig egy erős, magabiztos, növekedési pályán lévő Oroszország képét akarta sugározni az orosz társadalom felé a beszélgetés alatt, amit kiegészített azzal, hogy az ukrán háborúban is haladnak a céljaik felé, nem fogják feladni. Ez már a jövő évi oroszországi választási kampánynak a nyitánya is volt − kezdte az évértékelő elemzését lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

Orbán Viktor nemzetbarát

Vlagyimir Putyin Robert Ficóról és Orbán Viktorról azt mondta, hogy nem oroszbarátok, hanem nemzetbarátok.

Horváth József elmondta, hogy „az orosz elnök aláhúzta, az orosz nemzeti szuverenitás egy kulturális, gazdasági és ezzel együtt egy katonai és politikai szuverenitást jelent, és ezt Oroszország foggal-körömmel meg fogja védeni, nem fog engedni belőle a nyugati nyomás hatására sem”. A szakértő hozzátette, hogy „ezzel párhuzamosan említette Magyarországot és Szlovákiát, hiszen a nyugatiak mindig azt mondják ránk, hogy az oroszok támogatói, oroszbarátok, miközben csak mindig a saját nemzetük érdekeit nézik”. Kifejtette azt is, hogy

érdemes ezt a részt kontextusában nézni, hiszen Putyin éveket szolgált Németországban, beszél is németül és követi is a német politikát, mégsem említette meg őket, hanem inkább Emmanuel Macronról és a franciákról beszélt. Ez nagyon beszédes.

Az európai meghatározó államokról is ejtett egy szót, hogy, hogy gyakorlatilag nincs önálló politika, amerikai érdekeknek hódolnak be, itt hozta fel példaként Macron elnököt, akivel jó volt a kapcsolatuk, de nekik sem volt egy idő után önálló politikájuk.

Az orosz elnök kifejtette azt is, hogy Oroszország fő feladata szuverenitásának és határbiztonságának megerősítése, valamint az állampolgárok jogainak és szabadságának biztosítása.