Vlagyimir Putyin: Oroszország léte szuverenitás nélkül lehetetlen

Beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel való kapcsolatáról is, akiről azt mondta, hogy jó, működő kapcsolatuk volt, ám Macron egy ponton megszakított minden kapcsolatot Oroszországgal, amire Putyin annyit mondott, hogy ha van érdeklődés, ők készen állnak, ha nincs, akkor nélkülözhetőek. Nincs ebben semmi szokatlan.

Oroszországnak nem állt szándékában senkivel sem elrontani a kapcsolatokat

– jegyezte meg Putyin. Szerinte Moszkva évtizedek óta próbál kapcsolatokat építeni Ukrajnával.

Ezt követően „ellenfeleink” puccsot hajtottak végre ebben az országban, és az ezt követő konfliktus nagy tragédia. Ukrajna egész délkeleti része mindig is oroszbarát volt. A kijevi hatóságok azonban „történelmi ostobaságokkal” álltak elő a származásról – fejtette ki Putyin, és hozzátette, a „2014-es ukrajnai puccs” után rájöttek Moszkvában, hogy nincs esély normális kapcsolatokra Ukrajnával. A nyugati országok kezesként írtak alá megállapodásokat a Janukovics-kormány és a tüntetők között, de rövid idő után megszervezték a törvényes kormány megbuktatását is. Mindez ahhoz a tragédiához vezetett, amit most átélünk. Európa pedig némán áll és figyel – hangsúlyozta Putyin.

Az Európai Unióval való kapcsolatok normalizálása nem csak rajtunk múlik – nem mi rontottuk el, hanem ők próbálnak eltaszítani minket

– mondta Putyin.

Az oroszok és az ukránok egy nép. És ami most történik, az egy hatalmas tragédia, hasonló a polgárháborúhoz, amikor a testvérek különböző oldalakon találták magukat – mondta Putyin. Az elnök emlékeztetett arra, hogy Ukrajna egész délkeleti része mindig is oroszbarát volt. „Odessza többségében orosz város. Ezt mindenki nagyon jól tudja” – tette hozzá.

Akkor lesz béke Ukrajnában, amikor Oroszország elérte céljait a különleges hadműveletben, ezek pedig változatlanok

− jelentette ki az államfő. Putyin szerint a Nyugat mindent, amit ígért, megadott Ukrajnának, az orosz hadsereg pedig csak az ukrán ellentámadás kezdete óta 747 harckocsit és 2300 páncélozott járművet semmisített meg. Azt mondta, hogy nem lesz szükség újabb mozgósításra Oroszországban, mert szerdáig 486 ezren jelentkeztek szerződéses katonának az orosz hadseregbe, és számuk az év végig eléri a félmilliót.

Erősödik az orosz gazdaság

Az orosz gazdaságnak van elég biztonsági mozgástere a továbblépéshez – mondta. Putyin megjegyezte, hogy a gazdaság várhatóan 3,5 százalékkal nő az év végére. Megállítottuk a visszaesést és komoly lépést tettünk előre – fogalmazott az orosz elnök. Oroszország államadóssága csökken, 46 milliárd dollárról 32 milliárd dollárra – tette hozzá.

Az orosz GDP növekedése az év végére várhatóan eléri a 3,5 százalékot. Az ipari termelés növekszik, különösen a feldolgozóipar – 7,5 százalékkal.

Az állóeszköz-beruházások növekedése 10 százalékos, ami középtávon fenntartható fejlődést garantál. A reálbérek az inflációtól megtisztítva mintegy 8 százalékkal nőnek, a rendelkezésre álló reáljövedelem is növekszik, valahol 5 százalék alatt. A munkanélküliségi ráta 2,9 százalék. Ilyen még soha nem fordult elő Oroszország történetében.

Az elnök megígérte azt is, hogy országa növeli a katonák számára szükséges fegyverek gyártását.

Köszönetet mondott azoknak is, akik aktívan támogatják az orosz katonákat. Elmondása szerint az adományok összege meghaladta a tízmilliárd rubelt. A gyerekek már hárommillió levelet küldtek a harcosoknak.

A rubel részesedése Oroszország külkereskedelmében szeptembertől 40 százalékra nőtt, a jüané 33 százalékra, a dolláré és az euróé pedig 24 százalékra csökkent

– mondta Putyin, hangsúlyozva, hogy Oroszország nem mond le a dollárról, de a dollárban és euróban történő fizetéseknél problémák merültek fel. Putyin a rubel árfolyamáról is nyilatkozott: „Abból indulok ki, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba, ez csak átmeneti”.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök évértékelő sajtóértekezletet tart a moszkvai Gosztiny Dvor konferencia-központban 2023. december 14-én (Fotó: MTI/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko)