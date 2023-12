Izrael-ellenes tüntetők rohamoztak meg egy McDonald’s éttermet + videó

Miután rájöttek, hogy nem mehetnek be a múzeumba, kiabálni kezdtek: „Már megint kizártak minket” és „szégyen”, mielőtt elengedtek egy füstbombát, amely kiszórta a palesztin zászló vörös, zöld és fekete színét. A csoport azért vette célba a múzeumot, mert azt állítják, hogy vállalati mecénásai „segítik a folyamatban lévő gázai népirtást”. Miután elfordultak a múzeumtól, a csoport a belváros felé vette az irányt, és néhányan megálltak a 63. utcai Starbucksban, beléptek és zaklatták az ügyfeleket. Az üzlet vezetése kirúgta a tüntetőket és a vásárlókat is. Látták őket bemenni a Columbus Circle üzleteibe is, egy másik helyre, amelyet a múlt héten megcéloztak.

Az egyik tüntető erőszakossá vált, miután néhány férfi kiabálni kezdett a demonstrálókra, miközben azok végigvonultak a Columbus Avenue-n. Nem világos, hogy az illetőt elfogták-e, de az áldozatot vérrel az arcán látták elsétálni.