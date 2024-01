Donald Tusk és fia szerepe máig vitatott az óriási csalási botrányban

Az Amber Gold nevű lengyel céget 2009-ben alapította Marcin Plichta büntetett előéletű vállalkozó, akit korábban többek között banki csalás, sikkasztás és okirat-hamisítás miatt ítéltek felfüggesztett szabadságvesztésre. A 2009 és 2012 között tevékenykedő befektetési társaság különböző nemesfémekben kínált vonzó kamatozású, „biztonságos” befektetési lehetőségeket a gyanútlan, biztos befektetést kereső ügyfelek részére. Valójában a háttérben egy piramisjáték-szisztéma alapján megvalósított csalássorozat zajlott, amelynek során a korábbi ügyfeleket a későbbi ügyfelek pénzével fizették ki.

Plichta és felesége, Katarzyna Plichta a befektetett pénzekből 18,8 millió zlotyt (átszámítva több mint 1,3 milliárd forintot) számolt el magának fizetésként, emellett pedig közel háromszázmillió zlotyt (átszámítva több mint 21 milliárd forintot) különített el annak az OLT Express légitársaságnak a finanszírozására, amelyben az Amber Gold fő befektetőként volt jelen, és amely történetesen Donald Tusk akkori miniszterelnök fiát, Michal Tuskot tanácsadóként foglalkoztatta, aki e megbízatásával egyidejűleg koordinátori állást is betöltött a gdanski repülőtéren.

A botrány végül 2012 végén robbant, amikor – az OLT Express megelőző összeomlása után – az Amber Gold is csődöt jelentett, az út szélén hagyva befektetőit.

Bár az ügyben csak Marcin és Katarzyna Plichta ellen indult büntetőeljárás, azonban egymás után kerültek nyilvánosságra a miniszterelnök és fia személyét érintő gyanús körülmények is.

Marcin Plichta az eljárás során egyértelműen kijelentette, hogy Michal Tusk foglalkoztatásának mindvégig nyilvánvaló oka volt:

Én foglalkoztatom a miniszterelnök fiát. Amíg ő nekünk dolgozik, addig szerintem érinthetetlenek vagyunk.

De az így bebiztosított védőháló mellett arra vonatkozóan is felmerült a gyanú, hogy a kormányfő fia az összeférhetőnek nehezen minősíthető megbízásait arra használhatta fel, hogy bizalmas információk továbbításával jogellenes előnyben részesítse a Plichta érdekeltségében lévő légitársaságot a versenytársakkal – így többek között a lengyel állami légitársasággal (LOT) – szemben is. Utóbbit egy minisztériumi jelentés is alátámasztotta, amely kimutatta, hogy az OLT Express működése jelentős hátrányokat okozott a LOT-nak.

Tusk és Plichta végső célja a tisztességtelen eszközökkel csődközeli állapotba juttatott állami légitársaság nyomott áron történő felvásárlása lehetett.

Mindenesetre a Lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (KNF) már 2009-ben – vagyis a működés első évében – figyelmeztetést adott ki arról, hogy az Amber Goldnak nincs engedélye banki tevékenység folytatására, ennek ellenére Tusk és kormánya nem tett semmit.

Lengyel sajtóforrások emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a kormányfő minden valószínűség szerint már a botrány kirobbanása előtt birtokában lehetett az Amber Gold jogellenes tevékenységével kapcsolatos információknak, de azokról csak a saját fiát tájékoztatta.

Bár Tusk ezeket a feltételezéseket mindvégig tagadta, azonban a 2014-ben nyilvánosságra kerülő hangfelvételek alapján egyértelműen bizonyítást nyert, hogy Marek Belka jegybanki elnök az Amber Gold összeomlása előtt személyesen informálta a kormányfőt a cég kétes működéséről.

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság a 2013-ban közzétett jelentésében megállapította, hogy az Amber Gold-ügyben az emberek megkárosítását – többek között – a közintézmények mulasztásai tették lehetővé, kiemelve különösen a Gdańsk-Wrzeszcz Kerületi Ügyészséget, a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatalt, a Belbiztonsági Ügynökséget (ABW) és a Központi Rendőrségi Nyomozó Irodát (CBŚ).