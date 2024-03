Veszélyes betegséget terjesztenek a patkányok

A nagyobb tel-avivi kórházakban jelentősen megnőtt a tífusz és a leptospirózis fertőzések száma az utóbbi években. Mindkét betegséget patkányok terjesztik, és a betegek arról számoltak be, hogy egyre többet látnak a rágcsálókból a környékükön, játszótereken, kertekben és akár otthonaikban is, írja a The Times of Israel izraeli hírportál.

A Wolfson Medical Center fertőző betegségekkel foglalkozó egységének vezetője, Yasmin Maor szerint 2022 és 2023 során 16 tífuszos esetet kezeltek a központban, míg az előző öt évben csak egy volt.

Ez egy nagyon gyors növekedés. Erősen romlik az országban a higiénia

– mondta.

A gyerekosztályt vezető professzor szerint is egyre több esete van ezeknek a betegségeknek, ami egyértelmű jele annak, hogy valami megváltozott, egyre közelebb kerültek egymáshoz a patkányok és az emberek.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy külön veszélyt okoz, hogy más élőlények is terjeszthetik a vírust.

– Nem feltétlenül kell a közelben lennie a patkánynak. Elég, ha közvetlen kapcsolatba kerülsz egy olyan bolhával, amely megcsípte az egyik fertőzött patkányt, lehullott róla, majd rád ugrott – mondta Galia Grisaru-Soen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay, 422737)