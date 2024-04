Elefántokat indítana Európa ellen Botswana + videó

A The Guardian cikkében arra is kitért, hogy egész Afrikában egyre több problémát okoznak egyes vadon élő állatok, ráadásul az elefánttámadások gyakran emberéleteket is követelnek. Masisi példaként egy egészen hétköznapi jelenetet vázolt fel: képzeld el, hogy éjszaka próbálod összegyűjteni a kecskéidet, amikor egy elefántba botlasz – fogalmazott. Hozzátette: az elefántok ráadásul olyan gyorsak, hogy megelőzni sem lehet őket.

Úgy zúznak össze, mintha burgonyapürét készítenél

– mutatott rá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Biosphoto via AFP)