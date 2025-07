Brüsszel vagy hazudik, vagy téved

Zelenszkij a törvény védelmében elmondta:

Mindannyiunknak egy közös ellensége van: az orosz megszállók. És ahhoz, hogy megvédjük az ukrán államot, kellően erős jogállamiságra van szükségünk, amely valódi igazságszolgáltatást garantál

– írja a The Brussels Times.

A The Kyiv Independent arról számolt be, hogy az OECD korrupcióellenes vezetője, Julia Fromholz már a jogszabály elfogadása előtt is arra figyelmeztetett, hogy a törvény veszélyt jelent Ukrajna nemzetközi hitelességére, sőt az OECD-hez való csatlakozásra is. Jogvédő szervezetek és az ukrán ellenzéki képviselők is bírálják a törvényt, szerintük a hatóságok célja a korrupcióellenes infrastruktúra szétverése. Ukrajna nemzetközi partnerei is aggodalmukat fejezték ki az új, vitatott törvény miatt.