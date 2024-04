Megindult az iráni támadás: drónok tartanak Izrael ellen

Irán leglább két hullámban drónokat indított Izrael ellen – adta hírül az izraeli sajtó. A drónok célba érése több órát is igénybe vesz, csak a hajnali órákban, becslések alapján vasárnap 2 óra körül érhetik el az izraeli területeket. Az izraeli hadsereg jelezte, a légvédelem teljes készültségben áll, megpróbálnak minden drónt vagy cirkáló rakétát megsemmisíteni. Meg nem erősített hírek szerint Irak és Szíria fölött már le is szedtek néhány célpontot.

De arra is figyelmeztetettek, természetesen egyetlen légvédelem sem zár hermetikusan.

Az indított drónok számáról egyelőre annyit közöltek, hogy „több mint száz”, típusai ismeretlenek. Irak fölött viszont egy – az Ukrajnában is használt – Shahed-136-ös „öngyilkos” drónt filmeztek. Állítólag először az Egyesült Államok észlelte a kilövéseket, amiről azonnal figyelmeztette szövetségesét.

A lakosságot arról tájékoztatták, hogy lényegében bármilyen légvédelmi óvóhely elegendő védelmet nyújt ezek ellen a fegyverek ellen. Ilyennel majd minden izraeli ház és épület fel van szerelve. Óvatosságból az izraeli légteret is lezárták, de egyébként már korábban is korlátozásokat vezettek be.

Valószínűsítik ugyanakkor, hogy a drónok csak katonai célpontokat fognak támadni.

Teherán azután támadta meg Izraelt, hogy az feltételezések szerint nemrégiben csapást mért Irán damaszkuszi konzulátusára, és ott végzett a Forradalmi Gárda több magas rangú vezetőjével. Hogy a megtorlás nem marad el, abban mindenki biztos volt, szakértők azóta inkább azt találgatták, hogyan válaszolhat a csapásra Irán.

Hogy közvetlenül Izrael területét próbálják meg támadni, ráadásul nem kihelyezett szövetségeseiknek (proxy) keresztül, már önmagában erős üzenettel bír.

Ugyanakkor a több elemből álló, jól felkészült izraeli légvédelemnek nem okozhat különösebb gondot a drónok elhárítása.

Ráadásul már napokkal korábban kiszivárgott, hogy Irán hétvégére tervezheti a támadást. Az amerikai sajtó (!) pedig szombaton szellőztette meg, hogy műholdképeken látszik, ahogy a perzsa államban előkészítik az indításokat.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Teherán nem akart túl nagy meglepetést, vagy károkat okozni, és ezzel kockáztatni a konfliktus elfajulását, netán nyílt háború kirobbanását.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök éppen szombaton figyelmeztetett ismét: bárki támadja meg Izraelt, annak vissza fognak vágni.