Orbán Viktor: A progresszív liberálisok érzik a veszélyt

Budapesten másképpen mennek a dolgok

Magyarországnak ma híre van a nemzetközi politikában – jelentette ki Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a CPAC megnyitóján. A kormányfő szerint ez szokatlan, ugyanis Magyarország tízmilliós ország, szerény hadsereggel, középerős GDP-vel. Ezek alapján Magyarország nem jelentős, és különösebben nem is érdekes, ha az ember Washingtonból, Brüsszelből, Berlinből, Moszkvából vagy Pekingből néz rá.

A szerénység és az alázat, tehát kedves magyar barátaim, indokolt. Mégis van Magyarországban valami vonzó, valami egzotikus

– tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint mindez talán a nyelv miatt van, amit senki sem ért. Kiemelte:

Kedves vendégeink, ne próbálkozzanak vele, a sikertelen kísérlet depressziót okoz

A miniszterelnök szerint az is izgalmas lehet, hogy több mint ezer éve itt élünk, s egy tapodtat sem engedünk függetlenségünkből. – De leginkább talán az vált ki érdeklődést, hogy miközben egész Európát elöntötte egy progresszív liberális óceán, itt csodák csodájára megmaradt egy konzervatív sziget, amely nem csak dacol, hanem túlél, sőt boldogul, sőt sikeres, sőt győz és újra és újra győz. Isten hozta önöket! – fogalmazott. Úgy vélte, A CPAC Hungary 2024 egy olyan konzervatív konferencia Európában, amit nem akarnak betiltani, amelynek a szervezőit nem fenyegetik meg. Nem akarják ellehetetleníteni a családját, nem szállítják el az autóját és amelyet nem rúgnak ki egyik helyről a másikra, sőt amelyre nem hívják rá a rendőrséget – ismertette a magyar miniszterelnök.

Felidézte, hogy mindezek a múlt héten megtörténtek Brüsszelben.

Itt másképpen mennek a dolgok. Minden híresztelés ellenére itt jogállam van. Mindenki olyan konferenciát rendez, amilyet szeretne. Azt a helyet bérli ki, amelyiket akarja. Azt mond, amit akar. Nálunk így megy ez, a magyarok nem szeretik, ha mások beleszólnak a dolgaikba

– jegyezte meg Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben az európai liberálisok paradicsomában már megvalósult az európai progresszív élet.

A magyar kornmányfő köszöntötte Tony Abbott ausztrál miniszterelnököt.

Amikor a migrációs hullám 2015-ben elindult, ő volt az a nyugati miniszterelnök, akire mi innen Budapestről felnéztünk, mivel ő azt mondta, hogy a migrációt meg kell állítani, és ő volt az, aki meg is állította. Ő volt az, aki megüzente, ha illegálisan érkezel a határokhoz, akkor nem léphetsz be. És ő megmutatta, hogy ezt lehet így is csinálni. Azóta a példamutatásból barátság lett

– tette hozzá Orbán Viktor, aki köszöntötte Janez Jansát, Szlovénia örökös miniszterelnökét is. Ahogy fogalmazott,

„az ő nagy mutatványa, hogy mindegy, hogy éppen kormányon vagy ellenzékben van, ha beszélsz vele, úgy érzed, a miniszterelnökkel beszélsz. Nagy és sikeres harcost köszöntünk a személyében, pedig a baloldal mindent megtett ellene, bíróságra cipelték, elítélték, a börtönt is megjárta. Brüsszel eközben egyfolytában hallgatott, de mindig talpra állt, mindig megerősödve került ki a csatákból, és mindig miniszterelnök lesz”– jelentette ki a kormányfő.

A magyar miniszterelnök köszöntötte Irakli Kobakhidzet, Georgia miniszterelnökét is. – Ő az a miniszterelnök, akit odahaza igazi politikai sakkjátékosnak tekintenek, ez nem is csoda, hiszen a georgiaiak ezredéves történelme önmagában egy hatalmas geopolitikai sakkjátszma, hogyan lehet fenyegető és hódító nagyhatalmak ellenében megőrizni az egyedi nyelvet, kultúrát és nemzeti identitást. Ezt a sakkjátszmát Georgia népe sok száz év óta sikeresen játssza – ismertette Orbán Viktor. Ezután köszöntötte Mateusz Morawieckit, Lengyelország volt miniszterelnökét is.

Mi vele régi harcostársak vagyunk, együtt küzdöttünk Brüsszelben a szuverenitásért, a migráció megállításáért, a családok és a gyermekeink védelméért. Mindenért együtt küzdöttünk lengyelek és magyarok, ami számunkra fontos, és amit a progresszív baloldal el akart törölni, vagy éppen ránk akart erőltetni

– mondta.

Orbán Viktor: Az idei a gyakorlat éve

Orbán Viktor szerint az idei, a 2024-es év nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket a választásokat meg kell nyerni. Ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Változik a világ rendje, és nekünk a változások közepette kell győzelemre vinni az ügyünket – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a progresszív liberálisok érzik a veszélyt.

Ezért ne feledjétek, hogy mindenre elszántak, nem riadnak vissza semmitől, és most még ők vannak hatalmon. Veszélyes ellenfelek

– tette hozzá. A miniszterelnök szerint a liberálisok ha kell, az állami szerveket is bevetik ellenünk.

Az amerikai barátaink mondják, s mindez a szemünk láttára történik. Ez történik velünk, magyarokkal folyamatosan Brüsszelben. Ez történik Trump elnök úrral Amerikában. Szurkolunk neki, hogy ne csak a választásokon, de a bíróságon is vívja ki a saját igazát

– mondta. Orbán Viktor figyelmeztetett: az ellenfelek ott ülnek a hatalom székeiben az intézmények élén és azon mesterkednek, hogy a közjó szolgálata helyett hogyan számoljanak le a velük egyet nem értőkkel. Mint fogalmazott, ebben a helyzetben kell győzni.

Mi láttuk, hogyan építették ki a politikai elnyomást a kommunisták. De azt hiszem, ezt nem ismeri mindenki nyugaton, ezért most szánjunk rá néhány percet. Kedves barátaim, régen a kommunisták, most pedig a progresszívek öt lépésben éneklik ki a sajtot a szánkból és öt lépésben jutnak el oda, hogy az állami szerveket az elnyomás eszközévé tegyék. Először is átfogalmazzák, hogy mi a normális. George Orwell ezt már látta. A progresszív liberálisok az ő elnyomásuk első lépése, hogy a normális az homlokegyenest az ellenkezőjét jelentse

– mondta a kormányfő. A miniszterelnök emlékeztetett: a liberálisok szerint a migráció erőforrás. Mint fogalmazott: miközben nő a bűnözés, nő a terrorfenyegetettség és a bizalom elvész a társadalmainkból.

Fotó: Kurucz Árpád

A második lépés, hogy a kifordított normalitást állami eszközökkel kezdik terjeszteni: aki mást gondol, az problémás, azzal valami baj van. Azt a képzetet kell kialakítani a liberálisok szerint, hogy ha rájuk hallgatnánk, az valami végzetes katasztrófához vezetne. Orbán Viktor szerint a harmadik lépés, amikor elterjesztik az emberekről, hogy mivel veszélyes nézeteket vall egy konzervatív, biztonsági kockázatot is jelent.

Rád küldenek valamiféle fact checkert vagy demokráciaőr kutyát, ami aztán megállapítja rólad, hogy nem osztod az általuk hirdetett normalitás nézeteit, ezért radikális vagy, akinek a szólásszabadságát bátran lehet korlátozni. Aztán negyedik lépésben rád uszítják a liberális sajtót. Optimistákat állítanak hadrendbe, akik aztán jogi eszközökkel elhallgattatnak. Jön az internetes, a közösségi médiában feljelentgető álprofilok világa és a bíróságokat és az állami szerveket feljelentéssel bombázó civilek garmadája. És ha még mindig bírod, és ha még talpon vagy, akkor ötödik lépésben az állami szervek is akcióba lendülnek

– mondta. Megjegyezte, hogy így lesznek az állami szervek a progresszívek magánintézményei. Megállapítják, hogy a sajtó vádjai, „az őrkutyák aggodalmai megalapozottak, eljárást indítanak ellened és végül állami eszközökkel hallgattatnak el”. Hozzátette: ezt csinálják Magyarországgal Brüsszelben, és ezt csinálják a konzervatívokkal a progresszív, liberális európai fővárosokban. Ugyanez zajlik az Egyesült Államokban, amikor bírósági ítéletekkel akarják Donald Trump elnök urat lehúzni a szavazólapról. Ez történt Orbán Viktor szerint az Európai Unióban is, amikor adminisztratív eszközökkel akarták kitiltani Tucker Carlsont. Ez történik Németországban, amikor titkosszolgálati módszerekkel megfigyelik a politikai pártokat. És ez történt, amikor Finnországban azért akartak elítélni egy politikust és egy püspököt, mert a Szentírásból idéztek. A miniszterelnök leszögezte: a progresszív, liberális világszellem úgy, ahogy van, elbukott.

Megszervezni az antiglobalista erők globális koalícióját

– Budapest nem Brüsszel, amit az is mutat, hogy ide a terembe nem azért nem jöhettek be többen, mert a rendőrség be akarja záratni a rendezvényt, hanem mert teltház van, mert ekkora volt a túljelentkezés – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a CPAC Hungary 2024 rendezvény megnyitóján.

A CPAC Hungary célja nem kisebb, mint hogy megszervezzük az antiglobalista erők globális koalícióját. Persze hosszabb út vezetett idáig, mondhatnánk azt is, hogy három a magyar igazság, hiszen ez már a harmadik CPAC Hungary

– rögzítette Szánthó Miklós. Emlékeztetett, hogy az első CPAC Hungary 2022-ben egy kinyújtott kéz volt, melyet szerencsére számos tengerentúli és európai konzervatív rázott meg lelkesen. – Az Isten, haza, család hármas egységét akkor olyan civilizációs minimumként ajánlottunk barátaim figyelmébe, melyek védelme összeköt minket – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi CPAC az együttműködés mélyítéséről szólt, arról, hogy eszünkbe véssük, együtt erő vagyunk, de csakis együtt vagyunk erő. – Idén pedig akcióba lendülünk, le kell csapolnunk a mocsarat júniusban Brüsszelben és novemberben Washingtonban is. Le kell győznünk ezt a mocsári szörnyet, mely mint a drogos, elhiteti, hogy tud repülni és magával akar minket rántani a huszadik emeletről – húzta alá a főigazgató.

Kiemelte, hogy ezek a politikai drogdílereket jól ismerik, annyi történt csak, hogy új nevet adtak az ideológiájuknak, mert bolsevikből, bolsevik woke lett. – De ez ne zavarjon meg minket, mert ezek bizony ugyanazok. Ezért van szükség woke-talanításra, mert ez a neomarxista társadalmi mérnökösködés ugyanazt akarja aláásni most is, mint száz évvel ezelőtt a marxista. Azt, amiben mi hiszünk. A rendet, a szabadságot és a biztonságot – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: Budapest nem Brüsszel (Fotó: Kurucz Árpád)

Mint mondta, hisznek a teremtés és a természetes dolgok rendjében abban, hogy a jó az jó, a rossz pedig igenis rossz.

Úgy is mondhatnám, hogy nekünk rendszeresen randevúnk van a valósággal, mert mi hiszünk a nemzetek szabadságában, a közösség tagjainak egymás iránti lojalitásában és abban, hogy többség és igazság összeszervezhető. Hiszünk a béke alapjában, a biztonságban, abban, hogy meg kell védeni határainkat, családjainkat és gyermekeinket, és igen, mi a földi itt tartózkodásunk legnagyobb és legfontosabb kérdésében az élet pártján állunk

– tette hozzá.

Jelezte, hogy a woke-őrület mindent a feje tetejére akar állítani, mert szerintük minden csak társadalmi konstrukció, sőt, jelenleg ott tartunk, hogy a szabadság nevében már nem elég, hogy bárki kilóghat a sorból, hanem a haladás nevében be kell tiltani minden sort, mivel az sérti az abból kilógók érzékenységét. – Ma már nem az a lényeg, hogy aki nem lép egyszerre, az ne kapjon rétest estére, hanem hogy mindenféle egyszerre lépés üldözendő, minthogy ugyebár súlyosan traumatizálja azokat, akik nem kívánnak egyszerre lépni, mégis kérnek rétest estére – tette hozzá.

– De van azonban egy kevésbé vicces, sőt sajnos véresen komoly fejlemény is, mégpedig az, hogy ez az ideológia és érzelem vezérelt gondolkodásmód a woke a külpolitika rangjára emelkedett Brüsszelben és Washingtonban is – mondta, majd kiemelte:

Ugye ahhoz már hozzászoktunk, hogy a jog new yorki vagy luxemburgi bírósági üléstermekben nem a politika gátja, hanem az eszköze lett, úgy, ahogy azt a Szovjetunió egykori legfőbb ügyésze is kívánatosnak tartotta. Vagy, hogy a liberális demokráciát exportálni kell a történelmileg nem megfelelő fejlődésű országokban. Vagy hogy a jogállamisági eljárásoknak, vagy az uniós forrásvisszatartásoknak a jogi alapja az, hogy éppen szuverenista kormány van hatalmon Varsóban, Pozsonyba, vagy Budapesten

– fogalmazott Szánthó Miklós. Szerinte azért mégiscsak újdonság, hogy nem is olyan rég még a „Szeretkezz, ne háborúzz” feliratú pólót hordó és Peace, love, happiness-re bulizó, elvileg pacifista elit háborús pszichózisba került, és a szótárából kikopott az a kifejezés, hogy béke. – Ezen a köpönyegforgatáson persze meglepődnünk nem kell, hiszen ezek ugyanazok, akik tegnap még az általános választójogot követelték, ma viszont populistáznak és nyomorultnak, vagy szimplán hülye vidékinek neveznek bárkit, aki nem rájuk szavaz – jegyezte meg.

Emlékeztetett, hogy tegnap még mindenkit antiszemitizmussal vádoltak, majd cinkosan összekacsintanak a Hamász-párti tüntetőkkel, és ők azok, akik tegnap még bármely férfi ellen lejárató kampányt indítottak, például mert csak rosszul nézett. Ma viszont szerintük az áldozat hibája, ha az áldozat hátán öv vagy könyv csattan – persze csak akkor, ha az illető áldozat jobboldali nő.

– A woke lényege a cancel culture, a politikai korrektség. A dolgokat már nem lehet a nevükön nevezni, mert valami valamilyen szempontból biztos, hogy sért valakit, például a sorból kilógókat, vagy a rétest kívánó egyszerre nem lépőket.

Ma már nyugati egyetemi campusokon nem lehet azt mondani, hogy anya vagy apa, hanem azt kell mondani, hogy egyes szülő meg kettes szülő. Nem lehet azt mondani, hogy migráns, hanem azt kell mondani, hogy bevándorló háttérrel rendelkező személy, és ma már azt sem lehet mondani, hogy mentálisan terhelt politikai ámokfutók, hanem olyasmiket kell mondani, hogy demokraták, Joe Biden meg baloldal

– fogalmazott. A főigazgató szerint nekünk őszintének kell lennünk, őszintén kell beszélnünk és nevén kell neveznünk a dolgokat, ha „el akarjuk űzni ezt a mocsári szörnyet, a woke kísértetét, mely most új gúnyában újra bejárja Európát és sajnos Amerikát is”. – Össze kell fognunk, mert sokkal több az, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt. Rend, szabadság, biztonság. Ez a józan ész, ez a békepárti szuverenisták válasza a woke globalizmusra, ezért vagyunk most itt. Igen, mi vagyunk a wokebusters, woketalanítunk, lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben és Washingtonban is. Három a magyar igazság, a ráadás júniusban és novemberben következik. Ne feledjék, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak – zárta beszédét Szánthó Miklós.

Amerikában politikai és kulturális harcot is vívnak

Csodálatos dolgokra képes egy nemzet, ahol a rendezvényeket himnusszal nyitják meg, erről már Matt Schlapp az American Conservative Union szervezet elnöke beszélt. A Fehér Ház egykori politikai igazgatója szerint Amerikában politikai és kulturális harcot is vívnak, amelynek középpontja lelki, szellemi harc. A szervezet elnöke szerint a konzervatívokat a globalisták ma megpróbálják megfélemlíteni.

Ha azt nézzük, hogy mi történik ma Amerikában, joggal gondolhatjuk azt, hogy az amerikaiak önmaguk ellen fordultak. Ez azonban egy hazugság, amelyet a globalista propagandasajtó próbál elhitetni velünk

– jelentette ki. Matt Schlapp szerint ez egy eszköz arra, hogy a jó szándékú embereket megfélemlítsék.

Hol találunk ma igazságot Amerikában? A médiában bizonyára nem. És egyre inkább a közösségi oldalakon sem. Mindenki, aki az igazságot megfogalmazza, nos, azonnal elhallgattatják. Aztán Elon Musk megjelent a színpad jobb oldalán, és egy kicsit megtaláltuk újra a régi szabadságunkat. Tehát egyfajta ellenállás kezdődik

– állapította meg.

Fotó: Kurucz Árpád

A szervezet elnöke elmondta: Donald Trump mellé állva kiállnak a hagyományos értékek mellett, hiába próbálják megfélemlíteni őket úgy, hogy bíróságra viszik őket. A szervezet elnöke szerint az amerikai baloldal túl messzire ment, végzetes politikai hibákat követtek el.

Először is, alábecsülték Donald Trump támogatottságát. Azt gondolták, tönkre tehetik őt, elveszik a pénzét, aztán börtönbe vetik. A következő hiba, hogy megnyitották a határt

– fogalmazott. Mint kifejtette, a globalisták a gyerekeinket vették célba és megpróbálják elültetni a fejükbe, hogy Isten úgy teremtette meg őket, hogy 62 különböző nemből választhattak, és hogy a szüleik rasszisták, és Amerika egy rettenetes ország. Matt Schlapp elmondta: Donald Trump le fogja zárni Amerika határait, meg fogja védeni a gyermekeket. Amerika pedig újra fel fogja ismerni, hogy nagynak kell lennie.

Tudjuk jól, ha Amerika elesik, rövidesen szabadság is elesik. Ezért az a dolgunk, hogy összpontosítsuk figyelmünket az országunkra, és először nyerjük meg választásokat

– mondta. A Fehér Ház egykori politikai igazgatója Orbán Viktorhoz szólva azt mondta: Magyarország és Amerika méretei fontosak, de sokkal fontosabb az ember szelleme, bátorsága, s amit Magyarország tesz Amerikáért, az sokaknak reményt jelent. – Magyarországon ihletet adtok az amerikaiaknak – zárta gondolatait Matt Schlapp.

Haza, hit, nyelv

– A világban zajló fejlemények aláhúzzák annak a szükségességét, hogy tovább védelmezzük a nemzeti identitást és az évszázados értékeket, hagyományokat. Nagyon fontos, hogy együttműködve, aktívan hozzájárulhatok ahhoz, hogy olyan fejleményeket hozzunk tető alá, amelyek megfelelnek közös értékeinknek – fogalmazott Irakli Kobakhidze, Georgia miniszterelnöke a beszédében. Megköszönte a konferencia megszervezését, hiszen értékes platform ez arra, hogy megbeszélhessék közös céljaikat.

Haza, nyelv, hit, ezek azok a dolgok, amelyek Georgia nemzeti identitását a IV. század óta formálják, alakítják. Ekkor történt, hogy felvettük a kereszténységet, mint állami vallást

– tette hozzá. Jelezte, hogy szabadságszerető, büszke nép, azonban birodalmak ütközőpontján helyezkednek el. Emlékeztetett, hogy évszázadok óta dolgoztak és harcoltak azért, hogy hazájukat megvédhessék. – Megőriztük nyelvünket, amikor a szovjetek megpróbálták megszüntetni a georg nyelv állami státuszát. Ennek hatására a szovjet kormánynak vissza kellett lépnie – emlékeztetett. Jelezte, hogy a történelmük arra tanított őket, hogy minden elfoglalása az országoknak csupán átmeneti abban az esetben, ha nem sikerül az önazonosságukat felszámolni. Kiemelte, hogy ezért az elsődleges cél mindig az volt, hogy a georgiai nép hitét tönkretegyék.

Ezt tették a szovjet bolsevikok, akik tönkretették, lerombolták templomainkat, azonban Georgia minden csatát megnyert. Képesek voltunk megőrizni, megtartani keresztény hitüket. Jelenleg a helyzete az országunknak hasonló ahhoz, amivel évszázadokon keresztül mindig is szembesültünk

– ismertette Georgia miniszterelnöke. – Képesek voltunk megőrizni, megtartani keresztény hitünket. Országunk jelenlegi helyzete hasonló ahhoz, amivel évszázadokon keresztül mindig is szembesültünk. Óriási veszélyekkel állunk szemben. És ma nemcsak a kis országok, hanem a nagy országok is hasonló veszélyekkel küszködnek. A mostani liberalizmus az országok, népek, nemzetek identitását fenyegeti – tette hozzá.

Fotó: Kurucz Árpád

A liberális ideológia vált a legszélesebb körben elterjedt ideológiává. A kontrollálatlan migráció szintén a legnagyobb veszély az európai nemzetek számára. Ez a folyamat a jelenlegi ütemben zajlik. A belső populációja az országoknak nagyon sokszor kisebbségbe fog kerülni, és a kereszténység is rendkívül fontos

– jegyezte meg. Mint mondta, ma a georgiai ortodox egyház az elsődleges célpontja ezeknek a támadásoknak. – Néhány nappal ezelőtt még megpróbálták a nemzeti identitásukat is átalakítani az alkotmányukban, és ahelyett, hogy haza lép és vallás, azt akarták haza, nép és egység. Így akarták megváltoztatni az alkotmányunkat. Nemcsak az ország szintjén, hanem az egész szintjén is támadják a stabil identitást. Az az elképzelés, hogy ne legyenek erkölcsi határok az egyéni életben. Óriási propagandát fejtenek ki Európában és az Egyesült Államokban egyaránt – ismertette.

Kiemelte, hogy a 18-25 éves korúak körülbelül 20 százaléka ma már LMBTQ-hívőnek vallja magát.

A 26 és 32 éves közötti időszakban azt látjuk, hogy ez jóval kisebb arányt mutat, és ez azt jelzi, hogy a propaganda rendkívül felpörgött csupán hét év alatt, és a fiatalabb generáció esetében már sokkal sikeresebben működik. Még egy gyereknek is úgy mondják, lehetőséget kell adni arra, hogy megválassza társadalmi nemét, ahogy ők ezt nevezik

– közölte. – Néhány évtizeddel ezelőtt senki nem képzelte volna, hogy ilyen kérdésekről kell majd komoly vitákat folytatnunk a civilizált világban. Ma az a helyzet, hogy komoly témákat és komoly megbeszéléseket folytatnak ebben a témában, és mindenki, aki ellentétes véleményt fejez ki, a megfélemlítés célpontjává válik, ahogyan ezt a bolsevikok is tették a múltban – ismertette Georgia miniszterelnöke.

Hozzátette, hogy a liberálisok a szabadságot csak álcának használják, és elsősorban a szólásszabadságot próbálják megszüntetni. Számukra a valódi szabadság és türelem teljesen ismeretlen dolog. Erőteljesen előtérbe helyezik a drogpolitikát, promótálják a drogokat, és megpróbálják ezzel megfosztani az egyéneket a kritikai gondolkodás képességétől, és elveszik tőlük morális iránytűjüket. Az úgynevezett liberálisok az országuk fontos identitásától is megpróbálják a nemzeteket megfosztani, vagyis a szuverenitástól – fogalmazott.

Kiemelte, hogy ezek a támadások folyamatosan zajlanak.

Hamarosan ugyanarra a sorsra juthat a nemzeti szuverenitás, mint amit most látunk a családok vagy a vallás helyzetéről. Georgia azonban megpróbálja megvédeni nemzeti identitását, vallási identitását és hagyományos értékeit. Azonban nagyon nehéz kihívásokkal kerülünk szembe. A liberálisok a georgiai társadalomban is megpróbálják terjeszteni nézeteiket, és aláássák az országuk stabilitását. Ennek hatására ki kívánjuk terjeszteni alkotmánymódosításokat, amelyek célja a gyermekek, iskolák védelme

– rögzítette. – Az azonos neműek házasságával kapcsolatos, a nemváltással kapcsolatos és egyéb gender témájú témákban kívánunk védelmet biztosítani az ország számára és a gyermek örökbefogadást nem kívánjuk megengedni az azonos nemű párok számára. Mi nagyon reméljük, hogy a korábban említett módosítások sikerrel fognak szembeszállni a liberális ideológiával, és lényegesen hozzájárulnak a családok és a kiskorúak védelméhez – jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy Magyarország elkötelezett az ország nemzeti érdekeinek megvédésében, népe mindenki számára példa. – A magyar hatóságok és személyesen miniszterelnök úr, Orbán Viktor szilárdan kiáll a magyar nemzet és a magyar nemzeti és vallási identitás mellett. A kihívások ellenére nem engedték, hogy kontrollálatlanul beáramoljanak a migránsok Magyarországra. Az ország megőrizte a szuverenitását, a kereszténység védelmezőjeként lépnek fel, továbbá a liberális propagandát ellenzik, hogy a gyermekek ne legyenek ennek az áldozatai.

Megvédik az állami szuverenitást Magyarországon, ami alapvető feltétele annak, hogy az ország nemzeti érdekei érvényesüljenek. Magyarország és kormánya és kormányfője, Orbán Viktor modell mindenki számára, aki a haza és a hazafiasság szellemében cselekszik. Éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ön vendége lehetek ma, és hogy lehetőségem van arra, hogy együttesen beszéljük meg ügyeinket. Az európai uniós felvétel alapvető politikai célkitűzés Georgia és népe számára. Én bízom abban, hogy a közeljövőben Georgia teljes jogú tagságot kap majd az európai családban

– zárta beszédét Irakli Kobakhidze.

Idén április 25-én és 26-án harmadik alkalommal rendezi meg az Alapjogokért Központ a legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlét, a CPAC Hungaryt, ahová a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influenszerei látogatnak el. Itt lesz Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője, Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, valamint hazánkba érkezik az Egyesült Államokból Markwayne Mullin szenátor, Andy Harris és Keith Self kongresszusi képviselők is. A rendezvény főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC 2024 rendezvényen (Fotó: Kurucz Árpád)