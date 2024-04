„A véleménykülönbség Ukrajnáról nem annyira drasztikus”

– Elképzelhető az együttműködés a Fidesszel az Európai Parlamentben?

– Mindenképpen. Nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy nagy konzervatív frakció, amely valóban védelmezi a jogállamiságot, a demokratikus alapelveket és a nemzetek szuverenitását. Amely szembeszáll Brüsszel központosítási törekvéseivel. Orbán Viktor és a Fidesz szerepe ebben nélkülözhetetlen.

– Az ukránkérdés sem verhet éket a magyar–lengyel szövetség közé?

– Nem, mert az eltérő vélemények csak a sokszínűségünket bizonyítják.

A kommunizmus idejében kellett mindenről ugyanazt gondolni.

Vagy újabban a neomarxista, internacionalista nyugat-európaiak szerint. Kétségtelenül nem egyezik mindenben a véleményünk Ukrajna kérdésében. Viszont a különbség nem annyira drasztikus, mint ahogyan azt a média bemutatja. A legfontosabb, hogy Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni támadásával bizonyította imperialista törekvéseit. Ez azt jelenti, hogy a régió minden országa – beleértve Lengyelországot és Magyarországot – veszélyben van. Szerintünk emiatt Ukrajnának minden támogatást meg kell adni. A katonait is. Orbán Viktor ezt némiképpen másképpen látja. Értjük őt, mert érveit meg is magyarázta. Egyetértünk abban is, hogy béke kell Európában. Csak mi úgy gondoljuk, ennek leghatékonyabb módja, ha Oroszországot minden lehetséges eszközzel a lehető legtávolabb tartjuk határainktól.

– Elhúzódó háborúra számít?

– Nehéz kérdés, mert sok tényezőn múlik. Az Egyesült Államok elnökválasztásának eredménye az egyik legfontosabb: szerintem Donald Trump győzelme esetén kitart majd Ukrajna támogatása. Óriási kihívás lesz, de ez rákényszerítheti a feleket arra, hogy kompromisszumot találjanak. A másik a szankciók problémája, amelyek jelenleg elég lyukacsosak, vagy be sem tartják azokat. Sok múlik azon is, mi lesz a többi feszültséggóccal, például a Közel-Keleten. És döntő lehet az európai parlamenti választás is. Egy konzervatív fordulat hozhat egy olyan stabilizációt, amely alapján már megindulhatnak a tárgyalások Oroszországgal.