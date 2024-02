Kirobbanhat egy Oroszország és NATO közötti háború?

– Az utóbbi időben mintha ismét megszaporodtak volna azok a hangok, melyek szerint Oroszország véső soron a NATO megtámadására készülhet. A Bild információi szerint a németek is kalkuláltak a forgatókönyvvel, Rob Bauer holland tengernagy is erre figyelmeztetett, és van olyan elmélet, hogy az orosz védelmi költségvetés emelkedése Ukrajnával egyedül nem magyarázható. Van okunk az aggodalomra?

– A védelmi tervezés egyik alapelve minden ország esetében, hogy nem szabad a „legjobb esetre” tervezni. Mivel 2014 óta azt látjuk és tapasztaljuk a gyakorlatban is, hogy a putyini Oroszország katonai erővel is hajlandó kísérletet tenni arra, hogy megváltoztassa azokat a kereteket, határokat, normákat, amelyek a hidegháború vége utáni években alakultak ki Kelet-Európában, az lenne a meglepő és felelőtlen, ha a katonai vezetők nem terveznének egy háború – akár csak elméleti – lehetőségével. Ez a honvédelem alapja mindenhol és minden időben. Az más kérdés, hogy az elmúlt 25 évben általában véve élvezhettük Európában a békét, biztonságot, stabilitást, ami történelmi perspektívában sajnos a kivétel, és nem a „normál állapot”. Tekintsünk vissza az elmúlt évszázadokra, és azt látjuk, hogy nem találunk olyan időszakot, amikor tartós béke honolt a kontinensen – különböző okok miatt.

Európa lakosai „belekényelmesedtek” ebbe a békébe, viszonylagos jólétbe – ezért is érte őket stratégiai sokként az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja.

Mit látunk 2014, és még inkább 2022 óta? Azt, hogy van egy revizionista nagyhatalom Kelet-Európában, amelyik úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy elkezdje lebontani az 1990-es években kialakult regionális status quót, és visszakényszeríteni Ukrajnát az orosz érdekszférába – akkor is, ha az ukrán társadalom nem akarja ezt. A putyini retorika azonban nemcsak Ukrajnáról szól, hanem az egykori szovjet területekről is – amibe Moldova és a Baltikum is beletartozik. Sőt, a 2021–2022 fordulóján Washingtonnak és a NATO-nak címzett „javaslatok” arról is szóltak, hogy állítsák vissza az 1997 előtti geopolitikai állapotokat.

Csiki Varga Tamás. Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes

Gondoljuk végig saját szemszögünkből: jó üzlet lenne, ha Magyarország nem lenne NATO-tag, nem élvezné a közös védelmi garanciákat?

Előnyös lenne a közép-európai térségnek, ha a XIX. és XX. századhoz hasonlóan ismét nagyhatalmak közötti „játszótérré” válna, és nem a nyugati szövetségi rendszer, politikai és gazdasági intézmények prosperitását, védelmét élvezné? Jelenleg a putyini gondolkodás, az agresszív retorika hiteles fenyegetéssé teszi ezeket az elképzeléseket. A politikai szándék mellett ehhez katonai képességre is szükség van/lenne.

A 2022 óta magas intenzitással dúló orosz–ukrán háború egyelőre azt demonstrálta, hogy az orosz hadsereg nem a világon a második legerősebb – csak Ukrajnában.

Ennek számos oka van, részben az erők irracionális pazarlása, részben az orosz kapacitások teljes kibontakozásának elmaradása – ugyanis minden retorika ellenére ez a háború Moszkva számára nem egy egzisztenciális konfliktus, amiben minden erőforrást fel kell használnia, hanem egy klasszikus területszerző – korlátozott – háború. Az utólagos tapasztalat azt látszik igazolni, hogy az orosz háborús tervek alapját téves feltételezések adták (az ukrán ellenállási kedv és az önvédelemhez szükséges katonai képesség hiánya, a gyors orosz katonai-politikai győzelem reménye), azonban a háború második évében Oroszország jelentős gazdasági erőforrásait és termelési kapacitásait állította át „hadigazdálkodásra”, háborús termelésre, hogy pótolni tudja jelentős veszteségeit. Ennek az aránytalanul nagy költségvetési ráfordítását látjuk ma és fogjuk látni legalább a háború végéig (legyen az bármikor és érjen véget bármilyen módon).

Amennyiben ezt a magas intenzitású fegyverkezést közép- és hosszú távon is látni fogjuk – tehát az orosz gazdaság és társadalom nem roppan bele az aránytalan kiadásokba –, akkor a politikai szándék mellett újra megjelenhet olyan katonai képesség, ami reális és hiteles fenyegetést jelenthet a közép-európai államokra nézve is.

Ez 5–10 éves időtáv az orosz szárazföldi és a különleges műveleti erők tekintetében – de az orosz légierő és egyéb haderőnemek csak kis veszteségeket szenvedtek el, ezek „formába hozása” sokkal rövidebb idő alatt megtörténhet. Az európai államok ennek megfelelően terveznek és modernizálják haderőiket, bővítik képességeiket annak érdekében, hogy képesek legyenek az önvédelemre.