„Bocsánatot kérek Guy Verhofstadt miatt! Ő a népem szégyene!”

– Ön szerint mi a leghatékonyabb módja annak, hogy felvegyük a kesztyűt a woke- és az LMBTQ- propaganda ellen?

– Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok hatáskörébe kellene tartoznia mindennek, amit a woke-agenda az emberekre próbál erőszakolni. Én magam flamandként egy kicsit másképp látom a homoszexuális kapcsolatokat és házasságot, mint a magyarok, de szerintünk önöknek joguk van ahhoz, hogy saját maguk döntsenek ebben a kérdésben, ahogy mi is magunk határozunk róla.

Ez semmiképpen sem az Európai Unió hatásköre, nem lehet az emberi jogok felől megközelíteni, ez egy marhaság.

Az embereknek joguk kellene hogy legyen a saját szájuk íze szerint alakítani a társadalmukat, különösen a szexuális jogok ügyében, valamint megvédeni a gyermekeiket az iskolában bármitől, amit a woke megpróbál odavinni. Az erről szóló döntés csakis az emberek és a tagállamok hatásköre, nem az Európai Unióé.

– Mit gondol Orbán Viktor és kormánya háborúellenes álláspontjáról az orosz–ukrán konfliktust illetően?

– Nagyon szomorúak vagyunk a háború miatt, és ugyanaz a véleményem, mint Orbán Viktornak, ugyanazon az oldalon állok, ahol ő. A mai háborús légkör, ami nemcsak az Európai Parlamentben, hanem az Európai Unióban is tapasztalható, az 1914-es atmoszférára hasonlít, amikor egy szörnyű világégés tört ki a háborús hisztériából, illetve abból, hogy nem vigyáztak a békére. Ugyanezt látjuk most is. A háborúk nem a nacionalizmusból fakadnak, ahogy a Verhofstadt-félék mindig állították, hanem azokból a birodalmakból, amelyek egymás ellen harcolnak, és amelyek nem értik meg, hogy nem kellene a kisebb országok népeinek az életébe avatkozni. Ez történik most,

nekünk pedig távol kellene tartani magunkat a háborútól, és kísérletet tenni a békekötésre.

Mindezt arra kellene alapozni, hogy az oroszoknak nem volt joguk behatolni Ukrajnába, nekünk pedig abban kell segíteni az ukránokat, hogy ezt egyértelművé tegyék Putyinnak. Szerintem üljünk le egy asztalhoz, ahol végre befejezzük a háborús őrületet! Békepárti flamand nacionalistaként azt mondom: ne legyen több háború!