Az iszlám eltörölné a nyugati civilizációt

A képviselő az Izrael és Irán közötti konfliktusról elmondta: tudja, hogy a nyugati civilizáció nem akar háborúba kerülni, ez így volt Izraelben is az október 7-i támadás előtt. – Ismertük az összes információt, pontosan tudtuk, hogy mit terveznek, de el akartuk hinni, hogy ha földterületeket adunk nekik, fejlesztjük a gazdaságukat és anyagilag segítünk, akkor majd nem akarnak minket elpusztítani. Ez nem így működik.

Amikor a szélsőségesen radikális iszlámmal van dolgunk, meg kell érteni: arra vágynak, hogy megsemmisítsenek minket, ez mindennél fontosabb nekik

– mutatott rá a képviselő.

Izrael légicsapást mér a Gázai övezet északi részére 2024. április 24-én. Fotó: Atef Szafadi/MTI/EPA

Ébresztő, Nyugat!

Úgy folytatta: nem érdekli őket a pénz, az emberi élet, egyáltalán semmi, csak a nyugati társadalom és a nyugati értékek elpusztítása, ezért az egész nyugati civilizációnak fel kell ébrednie. Szerinte Irán az az ország, amelyik valójában az egész mögött áll, ők támogatják a legjobban a Hezbollahot Libanonban, a húszikat Jemenben, és a Hamász iszlám dzsihádját Gázában. Felidézte, Iránból közvetlenül Izraelre támadtak 12 nappal ezelőtt 300 ballisztikus rakétával, Teheránban pedig mindennap amerikai zászlókat égetnek. – Ezért a nyugati társadalmaknak fel kell ébredni és szembenézni a valósággal. Nem hitegethetjük magunkat, hogy ha elég pénzt fizetünk és a másik irányba nézünk, akkor el fognak tűnni. El akarják pusztítani a nyugati civilizációt, ezt jól véssük az eszünkbe!

Gonosz szövetségben vannak Oroszországgal, Kínával, Észak-Koreával, a világot irányító szuperhatalom akarnak lenni. Ha nem ébredünk fel és nézünk velük szembe, az Isten óvjon tőlük, mert nagyon veszélyesek!

– figyelmeztetett Ohad Tal.

Magyarország a jó példa

A képviselő szerint Izrael sokat tanulhat Magyarországtól. Magyarország jó példával állt elő az egész szabad világnak arról, hogyan kell megbirkózni a migráció problémájával és hogyan kell ellenállni a fenyegetéseknek az államhatár megvédésénél. A mi miniszterelnökünk is rengeteg jó dolgot tett: kerítést épített délen, megakadályozva a migrációt Afrikából, és bár vannak még gondjaink más határátkelőknél, azoknak a megoldásán is dolgozunk. Hasonló történik az USA mexikói határainál is, több millióan áramlanak Amerikába, sok problémát, terrort és kábítószereket hoznak magukkal. Ez nem segít, és azt remélem, hogy Amerika is fel fog ébredni – fogalmazott Ohad Tal.