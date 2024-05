A háborúpártiság újabb szintre lépett Szlovákiában Robert Fico megtámadása után

Hogy mennyire súlyos a helyzet Szlovákiában, bizonyítja az is, hogy éppen kedd délután kellene megtartani a pártelnökök találkozóját – ahogy arra a Magyar Nemzetnek múlt héten Öllös László politológus is rámutatott –, ám legfrissebb hírek szerint az egyeztetéseket elnapolják – számolt be a Ma7 Marti Strizinec elnöki szóvivőre hivatkozva.