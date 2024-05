Elhallgattatná az olasz baloldal a jobboldalt képviselő Melonit és Salvinit

A Liga kormánypárt főtitkára a helyszínen készített videót osztott meg Facebook-oldalán. Szolidaritását fejezte ki a rendőrség munkatársai iránt, akik rendszeresen szenvednek erőszakot szélsőséges csoportok részéről, és köszönetet mondott a livornói polgároknak, akik a szabadság és a demokrácia jegyében részt vettek az eseményen.

Salvini néhány perces késéssel érkezett a zsúfolásig tömött színházba és röviden kommentálta a sajtó képviselőinek a kint zajló erőszakos összecsapásokat.

Livorno szolidáris, nyitott város. A rendőröket tojással megdobáló és fenyegetődző személyek nem képviselik a várost. Ők az igazi fasiszták, a még életben lévő vörös fasiszták, akik megpróbálják akadályozni egy könyv bemutatását

– mondta a Liga főtitkára az újságíróknak.

Azt is hangsúlyozta, hogy sem ő, sem párttársai nem engednek a megfélemlítésnek, a fenyegetések ellenére sem fognak meghátrálni. Livornó városában és környékén több helyen is antifasiszták tépték le Susanna Ceccardi, a Liga európai parlamenti képviselője és Matteo Salvini főtitkár képeit. A politikus Facebook-bejegyzésben számol be a rongálásokról. Nápolyban is zavargások voltak csütörtök délután, ahol a Liga európai parlamenti képviselő jelöltjét próbálták meg elhallgattatni. A Salvini által támogatott független jelölt, Roberto Vannacci tábornok lépett színpadra a dél-olaszországi nagyvárosban, hogy bemutassa könyvét.