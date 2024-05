Kövér László: Magyarország nem vesz részt egy újabb európai öngyilkossági kísérletben

Rámutatott: ismerve a múlt összefüggéseit, a nemzeti és nemzetközi érdekek és erők küzdelmét, pontosan érthető annak 21. századi mintázata is. Európa a második világháború, a második öngyilkossági kísérlete után, a két éve zajló orosz–ukrán háborúval napjainkra megérkezett a harmadik öngyilkossági kísérlet küszöbére. A helyi háborúkat ma már globális hitelezői érdekek motiválják.

Napjainkban háborúk akkor törnek ki, ha ahhoz hitelezői érdekek fűződnek, és addig tartanak, míg a majdani újjáépítési hitelezéshez nagyobb érdeke fűződik a globális hitelezőknek, mint a fegyverkezési hitelekhez. Ezért nem a véletlen műve, hogy az orosz–ukrán háborúban a béke megőrzésére és újbóli megteremtésére szolgáló lehetőségeket a szemben álló felek elmulasztották, és a háború kiterjesztése a cél

– közölte a házelnök. – Miközben látjuk az elpusztult otthonokat, iskolákat, ledőlt templomtornyokat és műemlékeket, kiégett üzemeket, felperzselt szántóföldeket, halljuk azon globalista európai politikusokat is, akik ebbe Európa minden nemzetét bele akarják rángatni, halljuk azok hangját, akik az elmúlt időkben az országuk hadseregének lefegyverzésével csináltak politikai karriert, most háborúba, akár atomháborúba is sodornák a kontinens országait – folytatta Kövér László. Kiemelte, június 9-én ismét választani kell, hogy a következő öt esztendőben kik képviseljenek bennünket Európában, és kik vezessék településünket. Ennél a voksolásnál pedig nem szabad feledni: a 21. században is csak az a miénk, amit meg tudunk védeni – húzta alá.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)