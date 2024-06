Az ukrán nacionalisták szemében Magyar Péter a megváltó

Szidorenko kérdezőtársa Maria Emmis, az ukrán kormány szócsöve, az Európai Pravda munkatársa. Ők ketten köszöntik a nézőket: „Ön pedig az Európai Pravda csatornáját nézi, amely Európáról, a NATO-ról és Ukrajna szerepéről szól a világban.”

Szidorenko bevezetésképpen elmondja, hogy június 9-én európai parlamenti és helyhatósági választások lesznek Magyarországon, ami a kormányzati pozíció szempontjából semmin sem változtat, de hozzáteszi, hogy például a fővárosra érdemes lesz figyelni.

Röviden beszélek róla, hogy később ne kelljen visszatérnem rá. Budapest fontos számunkra. Azért a főváros, mert ott vannak a tüntetések, ott történhet akár forradalom is. Ott mindenképpen Orbán ellenfele nyer, mert általában (a budapestiek) ukránbarátok, Orbán-ellenesek. De a konzervatív, unalmas, nem túl művelt vidékiek Orbánra szavaznak.

Szidorenko később Magyar Péter elemzésébe kezd, azzal, hogy Magyarnak már a neve is jó, mert magyar, mint a nép, ezért ez vonzó lehet sok választónak.

Felvázolja Magyar Péter kapcsolatát Varga Judittal, elmondja, hogy Varga által fontos pozíciókat töltött be Magyar Péter. Persze jutott idő a beszélgetésben annak is, hogy Magyar családon belüli erőszakos cselekedeteit mosdassák és úgy állítsák be, mintha ez meg sem történt volna. „Próbálták neki felróni, hogy verte a feleségét, hogy egy vadállat, hogy nem szabadna megválasztani.”

Kitértek arra is, hogy Magyar maga is korrupt hivatalnok volt: „Elkezdték azzal vádolni, hogy mindenkit korrupcióval vádol, tehát ő is korrupt hivatalnok kell, hogy legyen. És a szavazók azt mondták, hogy talán ő tudja, hogyan kell harcolni a korrupció ellen.”

Felhozták Magyar szemüveges akcióját is: „Még azt is megpróbálták neki tulajdonítani, hogy női szemüveget hord.” Szidorenko ámuldozva beszélt arról, hogy szerinte mennyire csodásan kezelte Magyar Péter ezeket a helyzeteket.

Magyar Péter pártot vásárolt

Még a Magyar-rajongó ukrán propagandista sem tudta elhazudni Magyar igazi énjét, ám ő erről csodálattal beszél, hogy Magyar Péter sosem alapított pártot, hanem vásárolt magának egyet. Azt is hozzáteszi, hogy a Tisza név jó választás volt marketing szempontból.

És a legfontosabb, hogy magyarul Tiszának hívják. Akárcsak a Tisza folyó. És nem véletlen, de ez tulajdonképpen a magyarok szent folyója. Tehát van egy bizonyos kapcsolat Ukrajnával.

Szóba kerül, hogy milyen lesz Magyar Péter viszonya az unióval, és milyen Ukrajnával.

„Ami az Európai Uniót illeti, csak találgatni tudunk, mert valójában ez egy olyan jelölt, aki szándékosan nem árul el túl sokat.” – mondja el az elemző. Kiemeli, hogy Magyar Péter mindenben alávetné magát és Magyarországot az uniós kívánalmaknak.

Hozzáteszi, hogy ezek jelenleg még csak találgatások: „Soha nem volt még hatalmon. Nem tudjuk, hogy mik lesznek a valódi tettei. Csak a nyilatkozataiból indulhatunk ki.”

Ukrajnában már Magyar 2026-os győzelmére spekulálnak

„Bár Magyar sikeresen próbálja elhatárolni magát az ellenzéktől, mondván, hogy én nem vagyok olyan, mint ők, mégis együttműködést tervez velük. Legalábbis úgy tűnik. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nyer, akkor a kormány nagy valószínűséggel koalíciós kormány lesz, és az egyesült Európa-párti (most még) ellenzéknek lesz befolyása.”

Hogy milyen Ukrajna-politikája lesz Magyarnak? Erre a kérdésre kicsit bizonytalanul kezdi a gondolatait Szidorenko, de azért a végére csak kibújik a szög a zsákból. Elmondja, hogy korábban „nem állt teljesen Ukrajna oldalára, de néhány tisztességes érvet megfogalmazott”. Hozzáteszi, hogy „úgy tűnik, hogy Magyarról kiderült, hogy nagyon jó politikai stratéga, és megérti, hogy egyszerűen veszélyes számára közvetlenül támogatni Ukrajnát.” És mint mondja, akkor elveszítené a választást. De azonnal hozzáteszi, hogy amint megnyerné a 2026-os választást Magyar Péternek színt kell vallania: „úgy tűnik, megértette, hogy neki európai pénz kell, neki nem Ukrajna kell. De ahhoz, hogy európai pénzt kapjon, neki Ukrajnára van szüksége” – ezzel elismerve, hogy Brüsszel azért bünteti Magyarországot, mert békepárti álláspontot képvisel.

Borítókép: Képernyőfotó a beszélgetésből. (Forrás: Európai Pravda)