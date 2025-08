Így támogatta a mészárlást és az erőszakot a Sziget Fesztivál alapítójának üzlettársa

Gerendai Károly barátja és üzleti partnere ezt a kegyetlen mészárlást üdvözli azóta is Budapesten széles körben, nemcsak a közösségi médiában, de különféle rendezvényeken szélsőséges, a terroristákat támogató szónoklatokat tartva.

Mazen Al-Ramahi végig aktívan támogatta a Hamász-párti ír banda fellépését a Gerendai Károly alapította Sziget Fesztiválon.

A kitiltás hírét így kommentálta a budapesti szállodatulajdonos:

Fotó: Ripost

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy miért akarták mindenáron a Sziget Fesztivál szervezői, hogy az antiszemita és palesztinrajongó Kneecap zenekar megtartsa budapesti koncertjét. Az ok a két üzletember közötti jó kapcsolat lehet, valamint Mazen Al-Ramahi palesztinbarátsága. Lapunk azt is összegyűjtötte, hogy mit lehet tudni a magyar titkosszolgálatok látókörébe is bekerült arab vállalkozóról.