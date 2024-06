Erről tárgyalt Szijjártó Péter az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterével + videó

„Új, modern, zöld, fenntartható városrész épül majd a rákosrendezői vasútállomás környékén, ahol ma elhagyott, romos ipari terület éktelenkedik. Ezt a területet újjáélesztjük, visszaadjuk a budapestieknek, visszaadjuk a magyar embereknek. Összetett, sport-, turisztikai, lakossági, gazdasági, üzleti funkciókkal rendelkező, új, modern zöld városrész jön ott majd létre” – közölte. „A terület rendezési és kármentesítési munkálataira vonatkozó közbeszerzési előkészítési munkák már zajlanak (…) Az a cél, hogy az idei esztendőben már szeptemberben át tudjuk adni a területet a fejlesztő számára fejlesztésre alkalmas állapotban” – tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a világgazdaság növekedésével párhuzamosan az energiaigény is nő, s ez a folyamat csak gyorsulni fog a következő időszakban. „És arra a kérdésre, hogy hogyan lehet ezt majd környezetkímélő módon, hatékonyan és olcsón kiszolgálni, a válasz egyértelműen a nukleáris energia” – szögezte le.

Tudatta, hogy ezért abban is megegyeztek, hogy magasabb szintre léptetik a két ország kutatási, szakmai, oktatási és képzési együttműködését, valamint együtt fognak működni a nukleáris energiával szembeni negatív diszkrimináció ellen. „Magyarország nagyon jól járt eddig is az Egyesült Arab Emírségekkel történő együttműködéssel, ezért az együttműködést tovább fejlesztjük” – mondta.

A miniszter kitért arra is, hogy az emberiség most a veszélyek korát éli, a világ számos súlyos biztonsági kihívással szembesül, ez pedig az ismételt blokkosodás irányába tolja a nemzetközi politikát. Kiemelte, hogy ez a trend élesen ellentétes hazánk érdekeivel, így a kormány ehelyett a konnektivitás erősítését szeretné látni. „Mindkét ország közvetlen környezetében biztonsági válságok zajlanak, s mi mindketten olyan államok vagyunk, amelyek békét akarunk, de nemcsak békét akarunk, hanem beszélünk is a béke fontosságáról, és fel is lépünk ennek érdekében” – hangsúlyozta. „És mi nagyra becsültük az Egyesült Arab Emírségek bölcs, visszafogott, mérsékelt és felelősségteljes viselkedését, amellyel rendkívül fontos stabilizáló szerepet játszik a közel-keleti térségben” – jegyezte meg.