Migránscsempészet után most rakétagyártással bukott le a Soros-szervezet

Bernard Kouchner, a Soros-féle Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet alapítója, reklámarca is aláírta a hetvenes években a pedofilok szabadon bocsátása érdekében írt petíciót. Az egyik áldozat, egy írónő elmesélte, hogy 14 éves korában rendszeresen lefeküdt egy ismert, baloldali íróval, Gabriel Matzneff-fel, aki egy orvos segítségével még meg is kínozta. A döbbenetes részleteket akkoriban az Origo is megírta.