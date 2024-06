Soros maffiamódszerekkel kebelezi be a jobboldali médiumokat

A tekintélyes konzervatív the Media Research Center egy elemzésében arról írt, hogy amikor Soros 1,8 millió dollárt juttatott az egyik amerikai közszolgálati médiumnak, a National Public Radionak, komoly vitát váltott ki, mivel veszélyeztette az NPR szövetségi finanszírozását. Ez az adomány csak utalt arra, hogy az ellentmondásos megítélésű milliárdos milyen széles körű befolyással bír a mainstream médiára, írja a Tűzfalcsoport.

Soros György magyar származású amerikai befektető beszédet mond a közgyűlésnek a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi találkozóján 2022. május 24-én (Fotó: AFP/ Fabrice Coffrini)

Soros több mint harminc mainstream hírcsatornával áll kapcsolatban, összesen egy kutatás szerint legalább 253 híroldal, véleményoldal, újság és televíziós csatorna van a közvetett vagy közvetlen irányítása alatt. Így ma már sokan a „propaganda cárjaként” emlegetik, hiszen lényegében a mai kor egyik legnagyobb hatalmú befolyásolója.

A Soros médiabirodalom globális hatósugara azt jelenti, hogy emberek millióihoz jut el. Ez hihetetlen befolyást biztosít számára. Az általa finanszírozott számos csatornán havonta több mint 330 millió emberhez jutnak el világszerte a riporterek, írók és bloggerek. Az amerikai népszámlálás becslése szerint az Egyesült Államok teljes lakossága alig kevesebb mint 310 millió fő.

Soros György a világ egyik legbefolyásosabb embere – a pénzügyekben, a jótékonyságban és igen, a médiában is. Ennek a befolyásnak az összerakása azonban nehéz, mert a média annyira nem foglalkozik a tevékenységével.

A virginiai székhelyű médiakutató központ egyenesen kijelenti, hogy a mainstream újságok nem akarnak beszámolni ezekről a történetről.

Ha ezt tennék, akkor őszintének kellene lenniük a szakma természetével kapcsolatban. Be kellene ismerniük:

Az újságírók és szerkesztők gyakran ugrálnak az aktivista liberális médiumoktól a mainstream liberális szervezetekhez és vissza;

A szakma által ünnepelt új újságírói startupok közül sokan – a ProPublicától a Huffington Poston át az oknyomozó újságírói tevékenységek tucatjaiig – mind egy növekvő liberális hírhálózat részei;

Az Egyesült Államok vezető, prominens „független” újságírói baloldali médiumokhoz kötődnek, és semmi rosszat nem látnak az ilyen kapcsolatokban.

A médiahatóság is Sorost segíti

A baloldali milliárdos Soros György megpróbálja megnyerni a demokraták által irányított Szövetségi Hírközlési Bizottságot, (FCC) hogy segítsen neki felgyorsítani az ország második legnagyobb rádióhálózatának átvételét.

A 93 éves Soros februárban négyszázmillió dollárt pumpált az Audacyba, egy olyan hálózatba, amely havi 165 millió hallgatót ér el, és amely egy maroknyi konzervatív műsort tartalmaz, többek között Sean Hannity, Dana Loesch, Mark Levin, Glenn Beck és Erick Erickson neves konzervatív műsorvezetőktől. Befolyásuk azonban valószínűleg csorbulni fog, ha a milliárdos átveszi az irányítást, és ráerőlteti a saját programját, ahogyan az más médiavásárlásokkal is megtörtént.

Az irányítás átvételéhez azonban a Soros Fund Managementnek szüksége van az FCC segítségére, mivel a csődbe ment hálózat megvásárlásába ömlesztett pénz külföldről származik.

A Soros Fund Management és a Nyílt Társadalom Alapítvány alapítója és elnöke, Soros György részt vesz a 2016-os Concordia Summit – 2. napon a Grand Hyatt New Yorkban 2016. szeptember 20-án New Yorkban (Fotó:Getty Images/AFP/Bryan Bedder)

A hatályos FCC-szabályok szerint az amerikai rádióállomásokban a külföldi cégek tulajdonrésze nem haladhatja meg a 25 százalékot – de a The Post által megszerzett beadvány részletezi Soros kérését a bizottságtól, hogy tegyen kivételt.

Az elmúlt két évben a Soros Fund Management – amelynek képviselője azt mondta, hogy nem kommentálja a folyamatban lévő tranzakciókat – nagy lépéseket tett az amerikai rádiózás területén.

A The Postnak nyilatkozó források szerint Soros részesedése a vállalat elsőbbségi adósságának mintegy 40 százalékát teszi ki – ez egy hatalmas rész, amely bár nem többségi, de a csődből való kilábalás után tényleges ellenőrzést biztosíthat a médiaóriás felett. Az alku időzítése pedig mindössze néhány hónappal a 2024-es elnökválasztás előtt. Egy bennfentes, megjegyezve, hogy republikánus, azt mondta, lehetségesnek tartja, hogy Soros azért vásárolta meg a részesedést, hogy a választások előtt befolyást gyakoroljon a közvéleményre.

„Ez ijesztő” – mondta a The Postnak a forrás.

Soros György úgy gondolja, hogy jó üzlet, és talán jó politika is, ha az emberek „fülében van”. Az elmúlt két évben a Soros Fund Management, a milliárdos befektető által alapított, ma már a Nyílt Társadalom Alapítványok által ellenőrzött egyik cég egyre fontosabb szereplője lett a legrégebbi elektronikus tömegmédiumnak, a rádiónak. Februárban az érintett cég lett a legnagyobb részvényese az Audacynak, a csődbe ment második legnagyobb amerikai rádiós vállalatnak, amelynek több mint 230 amerikai állomása van. 2022-ben Soros egy meg nem nevezett összeget fektetett be a Crooked Mediába, a liberális podcast-hálózatba, amely a rendkívül népszerű „Pod Save America” mögött áll. Egy Soros által támogatott cég pedig döntő szerepet játszott abban, hogy az Univision 2022-ben 60 millió dollárért eladta 18 spanyol ajkú rádióállomását egy új cégnek, amelyet a demokrata politika veteránjai vezetnek. Az üzlet, amely a Miamiban működő konzervatív kubai hatalmi adókat is magában foglalta, a kongresszus republikánus tagjainak ellenállását váltotta ki.

Korábban a magyar médiahatóság szerepét betöltő amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission, FCC) hagyta jóvá az üzletet, és ezzel szabaddá tette az utat a Radio Mambí és a többi állomás új, progresszív hálózattá alakításához.

A Radio Mambí felvásárlását ellenző, a Szövetségi Kommunikációs Bizottsághoz intézett levelükben floridai republikánus törvényhozók, köztük Marco Rubio szenátor és Maria Elvira Salazar képviselő azt írták, hogy a Latino Media Network „gyakorlatilag elvitathatatlan befolyást gyakorolhat az ország összes spanyol ajkú lakosának közel egyharmadára”. A Politico 2020 szeptemberében közölt egy cikket a floridai latinok állítólagos „dezinformálásáról és megtévesztő állításokról” a konzervatív médiumokban. 2022-ben a Soros György által támogatott Latino Media Network csoport egy 60 millió dolláros üzlet keretében megvásárolta a Mambit, Miami keményvonalas, antikommunista kubai emigráns közösségének egyik fő támaszát, valamint 17 másik spanyol nyelvű rádióállomást.

Egy, az üzletről tudó forrás a The New York Postnak elmondta: „Az az elképzelés, hogy Soros György helyi rádiók százait vásárolja meg közvetlenül az országos választások előtt, és továbbra is sugározni fogja Sean Hannity és más konzervatív talk radio műsorvezetőket az Audacy-n, nem hiteles.”

2022 júniusában a Soros által támogatott Latino Media Network egy hatvanmillió dollárra becsült üzlet keretében megvásárolta a Televisa Univisiontól a Mambít – amely évtizedek óta a keményvonalas, antikommunista kubai száműzött közösség egyik fő támasza Miamiban – és 17 másik spanyol nyelvű rádióállomást. Az újonnan alakult hálózatot két korábbi demokrata ügynök, Stephanie Valencia és Jess Morales Rocketto vezette, akik Barack Obama és Hillary Clinton politikai kampányában dolgoztak. Valencia Obama Fehér Házában is dolgozott. A venezuelai születésű Lourdes Ubieta, a Radio Mambí korábbi műsorvezetője azután hagyta ott az állomást, hogy a nyáron értesült az átvételről.

Azelőtt egy keményen kommunizmusellenes politika volt a Radio Mambín. Ez most már teljesen eltűnt.

Az újságírás egész infrastruktúrája – az oktatás, az iparági szervezetek és a hírszervezetek – összefonódik a liberális médiumokkal, rögzíti a The Media Research Center. A konzervatív médiaszervezeteknek nincsenek ilyen kapcsolatai.