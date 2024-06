„Orbán Viktorra az USA-ban nagyszerű vezetőként tekintenek, hisz az is”

Talán innen ered az ő különleges kapcsolata is Amerika egyszerű embereivel, ingatlanfejlesztőként is jól teszi a dolgát: időt töltött ezekkel az emberekkel az építkezéseken. Sokkal többet tanult tőlük, mint az irodában ülő, táblázatot böngésző vezetőktől. Apám lényegében a kékgalléros milliárdos. Én is ennek köszönhetem a saját hangomat. Persze el tudok bullshitelni flancos New York-i jótékonysági vacsorákon, de mindig az egyszerű amerikaiakkal éreztem igazán jól magam