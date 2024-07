Békepártisága miatt támadják az ukránok Magyarországot

Vagyis a békepártiságunk miatt büntetnek bennünket, most éppen az energiabiztonságunkat támadják. És könnyen lehet, hogy ezt nem egyedül Ukrajna találta ki, hanem segítettek a brüsszeliek, vagy akár a háborúpárti amerikai demokraták is. Aki békepárti, azt minden eszközzel tönkre akarják tenni. Ez tisztességtelen, elfogadhatatlan és jogszerűtlen is. Akárhogy is, a békepárti álláspontunk mellett ki fogunk tartani, és a támadásokkal szemben minden lehetséges módon, minden lehetséges eszközzel védekezni fogunk. Mindenki arra készülhet, hogy Magyarország nem hagyja magát