Marine Le Pen pártja is csatlakozik a Patrióták Európáért frakcióhoz

Marine Le Pen pártja, a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozik a Patrióták Európáért frakcióhoz. Ezt Jordan Bardella, a párt elnöke jelentette be – számolt be róla a Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs.

Ezzel már kilencre nőtt a tagok száma, és még nincs vége! Brüsszel végre meg fogja hallani az emberek hangját!

– tette hozzá a Fidesz politikusa.

Borítókép: Jordan Bardella, az ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) párt elnöke a francia parlamenti választások második fordulójának előzetes eredményeinek ismeretében beszél Párizsban 2024. július 7-én (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)