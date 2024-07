Migránsok csaptak össze a magyar határ közelében

Újra fegyverropogást lehetett hallani a magyar–szerb határ déli oldalán. Pár hónapnyi szünet után ismét visszatérhettek a migránsok Szerbia északi részére, legalábbis erről írnak a közösségi oldalakon a helyi emberek.

Migránsok Szabadkán 2023 októberében (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet által megkérdezett, nevét elhallgatni kívánó szabadkai lakos, aki az érintett erdő közvetlen közelében él, és gyakran jár arra területre, amelyet az illegális bevándorlók és az embercsempészek korábban használtak, elmondta, hogy az utóbbi időben megint megjelentek a szemétkupacok az erdőben, a határkerítés mellett, de napközben legalább egyelőre nyugalom van.

A Facebookon, az erre a célra létrehozott csoportokban arról írnak az emberek, hogy az elmúlt pár napban menetrendszerűen lehet hallani lövéseket a város Makkhetes és Tőzeg nevű részeiből, illetve az ottani erdőből. A közösségi oldalakon többen is megerősítették ezt az értesülést.

Ezek azok a helyek, ahol az elmúlt években több véres migránsleszámolás is volt. A rendőrség egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a legújabb esetekről.

Mint arról korábban beszámoltunk, a minap az elmúlt hónapok viszonylagos nyugalma után ismét fegyveres embercsempészt vett őrizetbe a szerb rendőrség a magyar határ közelében. A szerb belügyminisztérium egységei több, egymástól független akcióban két külföldi állampolgárt tartóztattak le, és 14 illegális migránst gyűjtöttek be – tájékoztatott a szabadkai rendőrség.

A gyanú szerint a szerb–magyar államhatárhoz tartottak a bevándorlók, hogy illegálisan Magyarország területére lépjenek.

Az elmúlt hónapok kivételével szinte háborús állapotok uralkodtak a magyar–szerb határ mentén. Az embercsempészek és a migránsbandák uralták az erdős területeket, ahova a helyiek be sem merték tenni a lábukat. A lövöldözések is mindennapossá váltak. A helyzet később annyira eldurvult, hogy a vajdasági települések központjában is éles lőfegyverekkel támadtak egymásra az illegális bevándorlók. Ezeknek az eseteknek több halottjuk és sérültjük is volt.

Egyre több házat vettek birtokukba, elárasztották a boltokat, utcákat, parkokat, köztereket, a határ menti erdősávot pedig teljes mértékben uralmuk alá vonták. A Vajdaság északi részén lévő települések migránsgettókká váltak. Szabadka, Horgos, Zombor – csak néhány település azok közül, melyek éveken át szenvedtek a migránsok állandó jelenlététől.

Idővel az embercsempészbandák is megjelentek, melyek busás összegeket szedtek be a migránsoktól, cserébe azt ígérték, segítenek nekik átjutni a kerítésen. Fegyvereket is bevetettek céljaik eléréséhez. Az erdőkből kihallatszó fegyverropogás idővel mindennapossá vált – írta meg korábban a V4NA hírügynökség is. A helyiek esténként otthonukba visszahúzódva, rettegve várták, hogy véget érjenek a borzalmak.

Borítókép: Szabadkai erdő (Fotó: Magyar Nemzet)