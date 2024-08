Szergej Lavrov úgy véli, hogy a gázvezetéket ért terrortámadás külföldi lapokban közzétett részletei elterelik a gyanút a valódi elkövetőkről. Szerinte most „megpróbálnak mindent néhány részeg tiszt csoportjára kenni, akik a velük együtt ivó üzletemberekkel együtt vagy felbéreltek valakit, vagy úgy döntöttek, hogy maguk tanulnak meg búvárkodni”. Lavrov "komolytalannak" nevezte azt, amit Nyugaton állítanak.

Még ha a német sajtóban említett személyek közül néhányan, ukránok, valamilyen módon részt vettek is ebben, egyértelmű, hogy egyedül nem tudták volna végrehajtani. Egyértelmű, hogy egy ilyen terrortámadás végrehajtásához, ahogy mi mondjuk, parancs kellett a csúcsról, és a csúcs a Nyugat számára természetesen Washington

- hangsúlyozta az orosz külügyminiszter az újságírókkal folytatott beszélgetésben.

Korábban arról számoltunk be, hogy az orosz hatóságok hivatalosan is keresetet nyújtottak be Németországgal szemben az Északi Áramlat aláaknázásával kapcsolatos vizsgálat miatt. Oleg Tyapkin, az orosz külügyminisztérium európai főosztályának igazgatója elmondta, hogy Moszkva tárgyalásokat keres arról, hogy Berlin teljesítse nemzetközi kötelezettségeit a terrorizmus elleni küzdelem terén.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (fotó: AFP)