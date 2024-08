„Ez már nem csak a hivatalos területeink visszaszerzésére és a nácik megbüntetésére irányuló művelet. Lehetséges és szükséges elmenni a még létező Ukrajna területeire. Odesszába, Harkovba, Dnyepropetrovszkba, Nyikolajevbe. Kijevbe és azon túlra. Az ukrán birodalom valamiféle elismert határai értelmében nem lehetnek korlátozások. És erről most már nyíltan, félénkség és diplomáciai pukedli nélkül lehet és kell beszélni. A banderisták terrorista akciójának el kell távolítania minden tabut ettől a témától. Lássa be mindenki, beleértve az angol szemétládákat is: csak akkor hagyjuk abba, ha elfogadhatónak és jövedelmezőnek találjuk” – közölte a volt orosz elnök. Dmitrij Medvegyev együttérzését is kifejezte egyben.

Borítókép: Oroszország korábbi elnöke, jelenleg az ország Biztonsági Tanácsának alelnöke, Dmitrij Medvegyev 2023. július 14-én a szibériai Orenburg város melletti Tockij katonai gyakorlótérre látogatott (Fotó: AFP)