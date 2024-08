Orosz atomreaktort venne az ukrán kormány

Az ukrán kormány két új blokkot szeretne üzembe helyezni az ország nyugati részén található hmelnickiji atomerőműben, hogy így javítson az orosz támadások által különösen súlyosan érintett energetikai hálózat helyzetén. Azonban jócskán akadnak ellenzői, akik szerint ez újabb ajtót nyit a korrupciónak – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

A kormány szerint a leggyorsabb megoldás, ha Bulgáriában tárolt orosz tervezésű reaktorokat vásárolnak meg nagyjából 600 millió dolláros áron.Az üzlet nyélbeütéséhez azonban a képviselők jóváhagyására is szükség van, márpedig még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját pártjában is akad olyan törvényhozó, aki szerint az idejétmúlt technológia nem jelentene akkora segítséget az energetikai hálózat számára, mint amekkora lyukat ütne a háborúban álló ország amúgy is feszített költségvetésén.

Megengedhetjük-e magunknak, hogy orosz atomreaktorokat vásároljunk a teljes körű invázió alatt? És milyen állapotban vannak ezek a reaktorok? Bulgáriából vásárolták őket 10-12 évvel ezelőtt, vajon működni fognak-e, amikor Ukrajnába érkeznek?

– sorolta a törvényhozók kérdéseit Andrij Zsupanyin képviselő.

Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter azzal igyekezett elhárítani az aggodalmakat, hogy az atomenergia bővítése az egyetlen lehetőség a hatalmas nyomás alatt álló energetikai rendszer stabilizálására, a két VVER-1000-es reaktor pedig ezen belül is a leghatékonyabb lehetőség Ukrajna számára.

Zsupanyin és képviselőtársai szerint a két reaktor megvásárlása csak egy újabb lehetőség lenne a korrupcióra.

Aggódunk a korrupció miatt ebben a közbeszerzési eljárásban, és nem kaptunk magyarázatot

– mondta Jaroszlav Zseleznyak ukrán képviselő.

Azonban nem csupán a lehetséges vásárló, de az eladó Bulgária energiaipara is küzd a korrupcióval. A napokban a nyomozók razziát tartottak az állami tulajdonú gázhálózat-üzemeltető irodáiban az uniós pénzekkel való állítólagos visszaélés miatt indított vizsgálat részeként. Egy oroszbarát politikai párt támogatói pedig májusban megakadályozták, hogy egy ukrán küldöttség bejusson az ország egyik atomerőművébe, ahol a megvásárolni kívánt berendezéseket szerették volna megtekinteni.

Ukrajna a Bulgáriától megvásárolni kívánt két reaktoron kívül további kettő telepítését is tervezi a közeljövőben, ezek az amerikai Westinghouse technológiáját használnák.

Borítókép: Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)