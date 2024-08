Oroszország hatalmas drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Legalább három ember meghalt

Szerhij Popko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője ugyancsak a Telegramon a fővárost támadó tíz drón megsemmisítéséről számolt be. Zsitomir, Hmelnyickij, Ternopil és Lviv régiókból is légitámadást jelentettek.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg 11 Tu–95-ös nagy hatótávolságú bombázó repülőgépet vetett be, Kinzsal hiperszonikus rakétával is támadták Ukrajnát, és a Fekete-tenger felől is bombáztak ukrán területeket.

Az első jelentések nem számoltak be a két hullámban lezajlott légitámadás okozta károkról, és halálos áldozatokat sem említettek. Viszont az Ukrajna északnyugati részén fekvő Volinyi, a keleti Dnyipropetrovszki és a déli Zaporizzsjai területről egy-egy halottat jelentettek.

A hétfői támadáshullám feltehetően ismét elsősorban Ukrajna energiahálózatát célozta. Az Ukrenergo állami energiaszolgáltató vészleállásokat rendelt el. A légiriadó helyi idő szerint a kora reggeli órákban még érvényben volt.

Borítókép: Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat által 2024. augusztus 26-án készített és közzétett felvételen kiégett teherautók láthatók egy rakétatámadás helyszínén, egy meg nem nevezett helyen, az ukrajnai Odessza régióban. Orosz drónok és rakéták 2024. augusztus 26-án egy éjszakai sortűzben 15 régiót támadtak Ukrajna-szerte, amely elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozta – közölte az ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP)