Szánthó Miklós: Egyedül a jobboldal hordozza magában a béke lehetőségét

– Milyen főbb feladatai lesznek ennek a kommunikációs riadóláncnak, amelyről fogalmaztak már úgy, hogy a konzervatív frontvonal politikai akcióközösége.

– A gyorsreagálású hadtestnek két csapásiránya lesz: egyfelől valóban egy riadólánc, egy korai előrejelző rendszer, amellyel online gyorsan tudjuk mozgósítani a globális térben már összerendezett jobboldali erőket, akiket akár a CPAC Hungaryről, akár a magyar konzervatívok más nemzetközi hálózataiból ismerünk. Ha támadnak minket, fake news hadjáratot indítanak ellenünk, szerveződjünk harcvonalba közösen – vagy proaktívan indítsunk mi ügyeket. Óriási erő rejlik abban – és itt érdemes tanulnunk a liberálisoktól –, ha bejáratott európai, észak- vagy dél-amerikai kapcsolati hálóval rendelkezik egy politikai oldal: egy e-mail, egy telefon, egy gyors személyes találkozó, ahol nem kell Ádámtól és Évától elmagyarázni az adott ügyet – legyen szó akár Magyarország lejáratásáról, közös fellépésről, a szülői jogokat támadó amerikai akciókról vagy épp a spanyol jobboldali sajtó ellehetetlenítéséről. Félszavakból is értjük és támogatjuk egymást. A magyar és más, külföldi jobboldali erők szoros együttműködésének köszönhetően a kapcsolatok már kiépültek, most ezeket kell mozgásba hozni.

– Hogyan működik majd a gyakorlatban a Wokebusters? Tudna mondani erre példát is?

– Az online térnyerésre aktuális példa a wokelimpia ügyében indított petíciónk: az azért mégse járja, hogy férfiak vernek nőket, és ezért még érmet is kaphatnak. De sajnos ez maga a woke, már ott van az olimpia szégyenteljes megnyitóján és a bokszmeccseken is. A riadólánchoz csatlakozhat bárki, akinek elege van a bolsewoke-ok ármánykodásából a cpachungary.com/wokebusters oldalon – megtette ezt már Bárdosi Sándor, Nagy Feró vagy a megafonosok is. Köszönet minden eddigi csatlakozónak ezúton is. Hozzáteszem, az infoáramoltatás és a tapasztalatcsere azért is elengedhetetlen, mert minket itt Magyarországon talán most ütött – szó szerint és átvitt értelemben is – arcon, hogy férfiak mit is keresnek női versenyszámokban, miközben az USA-ban ez sokéves jelenség, ahogy a genderagymosás eredményeként nemváltoztató kezelésnek alávetett gyermekek szüleinek jogfosztása is. Tudnunk kell arról, hol és hogyan ármánykodnak a neomarxisták a világ egyes pontjain, hiszen módszereik hasonlóak, és ha idejekorán értesülünk a boszorkányságaikról, előre fel tudjuk magunkat vértezni. De a kérdésre visszatérve: az online gyakorlatok mellett másfelől természetesen konferenciákat, tréningeket, ifjúsági találkozókat és táborokat is szervezünk majd, hogy minél többen csatlakozzanak az akcióközösséghez.