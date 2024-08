Történelmi jelentőségű kémcsere jöhet létre a Nyugat és az oroszok között

Oroszország, az USA, Németország és Belarusz nagyszabású fogolycserét hajt végre a következő órákban. Erről számolt be az N1 szlovén tévécsatorna. Mint írják, vasárnap óta egymás után válnak köddé a rabok az orosz börtönökből. Aztán néhány orosz fogoly is eltűnt az Egyesült Államokban. Ennek oka, hogy egy nagy, ha nem a legnagyobb kémcsere van kilátásban a Nyugat és Oroszország között.

Orosz Telegram-csatornák is beszámoltak a lehetséges lépésekről. Újságírók szerint a cserében érintettek között van a Szlovéniában kémkedésért elítélt Anna és Artem Dultsev is. Ők a Magyarországgal szomszédos országban éltek argentin útlevéllel, Ludwig Gisch és Maria Meyer néven.

Rajtuk kívül a csereprogram résztvevői között van mások mellett Rico Krieger német állampolgár is, akit Belaruszban halálra ítéltek, majd akinek kegyelmet adott az elnök. A cserében érintett lehet Vagyim Kraszikov, egy állítólagos FSZB-tiszt, akit Németországban Zemlikhan Khangoshvili egykori csecsen vezér meggyilkolása miatt ítéltek el.

Lehetséges, hogy a The Wall Street Journal tudósítója, Evan Gershkovich is visszatérhet az Egyesült Államokba.

Őt egyébként Oroszországban 16 évre ítélték. Erről számolt be a Fox News amerikai hírcsatorna.

A kémcseréről szóló hírekről a Reuters brit hírügynökség is írt.

Úgy fogalmaznak, hogy a mostani lehet a legnagyobb ilyen jellegű akció a hidegháború óta.

A médium megemlíti Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos és Vlagyimir Kara-Murza orosz–brit disszidens példáját is. Mindkettőjüket Oroszországban börtönözték be, de ügyvédeik szerint most eltűntek a cellájukból. Az orosz sajtóra hivatkozva arról számoltak be, hogy legalább hat speciális orosz kormányrepülő indult a helyszínre, oda, ahol fogva tartják őket.

A Reuters szerint a Kreml egyelőre nem volt hajlandó elárulni, hogy közeleg-e a csere, ahogy Oroszország washingtoni nagykövetsége sem, és a nyugati országok szintén nem nyilatkoztak. Az ilyen akciók lebonyolítása azonban jellemzően titokban zajlik.

Borítókép: Evan Gershkovich amerikai újságíró 2024. július 19-én (Fotó: Alexander Nemenov/AFP)