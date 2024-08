Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat bejelentette, hogy eljárást indított az államhatár illegális átlépése miatt Nick Peyton Walsh CNN-újságíró és számos ukrán tudósító ellen, akik a Kurszk régióban lévő Szudzsa térségében forgattak anyagokat – írta az Interfax orosz hírügynökség.

Az Orosz Föderáció büntető törvénykönyve 322. cikkelyének 3. része alapján büntetőeljárás indult és folyik a nyomozás Nick Peyton Walsh amerikai újságíró, valamint Borovik Olesia Nikolaevna és Butsko Diana Vladimirovna ukrán tudósítók ellen, akik illegálisan lépték át az Orosz Föderáció államhatárát és videókat forgattak a Kurszk régióbeli Szudzsa falu környékén

– mondta a titkosszolgálat az Interfaxnak. Az FSZB hozzátette, hogy az újságírók hamarosan felkerülnek a nemzetközi körözöttlistára.

Az államhatár tiltott átlépéséről szóló cikk maximális szankciója öt évig terjedő szabadságvesztést ír elő.

Korábban az FSZB büntetőeljárás megindítását jelentette be Simoni Traini és Stefani Battistini olasz újságírók ellen, akik a Kurszk régióbeli Szudzsában dolgoztak, miután illegálisan átlépték az államhatárt. Később az orosz külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki az olasz nagykövetnek ezzel kapcsolatban.

A hírszerző szolgálat beszámolt arról is: „jogi értékelést végeznek a médiában terjesztett anyagokon, amelyek azt mutatják, hogy Nick Peyton Walsh külföldi tudósító a Szudzsa orosz ellenőrző pont területén tartózkodik”. Peyton Walsh a múlt héten filmre vett egy jelentést a Kurszk régióbeli Szudzsából, miközben az ukrán hadsereg ott volt. Jelenleg a kurszki régióban terrorellenes műveleti rendszer működik az Orosz Föderáció FSZB igazgatójának határozata nyomán.

Megerősítette az eljárás megindítását a külföldi újságírók ellen a Lenta.ru, a legnépszerűbb orosz hírportálok egyike is. Mint arra ők is emlékeztettek, augusztus 17-én arról számoltak be, hogy az FSZB egy hasonló ügyben kezdett nyomozásba a két fent említett olasz újságíró, ellen, akik szintén az orosz határövezetből készítettek riportot.

Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, egy héttel a meglepetésszerű támadás után a The New York Times munkatársai ellátogattak arra a helyre, ahol az ukrán erők betörtek Oroszországba. Akkor az URA.news megjegyezte: a The New York Times újságírójának az ukrán fegyveres erők engedélyezték, hogy orosz földre lépjen a Kurszki területen. Arról nem közöltek részleteket, hogy az amerikai lap értesítette-e az orosz felet az orosz államhatár átlépéséről. Legutóbb pedig azt jelentették be, hogy az orosz bűnüldöző szervek vizsgálják a Washington Post újságíróinak a Kurszki területen történt akcióját.

Az orosz külügyminisztériumba augusztus 20-án bekéretett amerikai ügyvivőnek kifejeztük határozott tiltakozásunkat az amerikai riporterek provokatív tette miatt, akik törvénytelenül hatoltak be a Kurszki területre, hogy propagandacélból tudósítsanak az ukrajnai rezsim bűncselekményeiről, valamint azok miatt a megnyilvánuló tanújelek láttán, amelyek szerint az ukrán haderőt egy amerikai magánhadsereg támogatta az Oroszországi Föderáció területére történő betöréskor

− közölték annak kapcsán a tárcánál.

Borítókép: Kurszk, ahol folytatódnak a konfliktusok az orosz és az ukrán erők között. (Fotó: AFP/Anadolu/Vladimir Aleksandrov)